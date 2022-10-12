12.10.2022
20:18
198

Якутия

Хотите общаться в мессенджерах по-якутски?

Якутская клавиатура: Краткий обзор приложений для смартфонов

Для держателей смартфонов есть много приложений, которые позволяют общаться в мессенджерах на якутском языке, сообщает тгк @ulusmedia

У сервисов Google Play и AppStore одна цель: они позволяют пользователю найти, скачать и установить мобильное приложение. В обоих онлайн-магазинах есть как платные, так и бесплатные программы.

В этой статье мы сделали обзор приложений с якутской клавиатурой, которые подходят для смартфонов на платформах IOS и Android.

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Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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