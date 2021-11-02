Хотите купить бедность? Обращайтесь в фондовые биржи! – МВД на примере жительницы Якутии

45-летней жительнице п. Нижний Куранах не повезло на фондовой бирже. Попытки работать с цифровой валютой даже под руководством «менеджеров» обернулись потерей около 6 500 000 рублей.

Потерпевшая на свою беду наткнулась на инвестиционную платформу. У нее состоялся разговор с менеджером Василием Петровым, который ввел ее мир криптовалюты. Она установила на своем гаджете приложение Google Chrome – Tiegen, через который она могла отслеживать свои доступные операции и средства. С «менеджерами» женщина общалась через скайп. Под их же руководством она установила приложение Qiwi кошелек, куда переводила деньги.

Начала с 20 000 рублей, через некоторое время к ней поступили свыше 1400 рублей, что обнадежило женщину. А дальше суммы стали вкладываться крупные по 320 000, 500 000 и 900 000 рублей.

Но вот незадача основные торговые счета потерпевшей заблокировали и для их разблокировки потребовались дополнительные денежные средства. Якобы жительница Алданского района все время переводила деньги на основной счет, а не на страховой.

Потерпевшая стала занимать крупные суммы денег у родственников, всего они ей заняли свыше 1 300 000 рублей. Но счет все не был доступен, приходили письма на английском языке, менеджеры на русском объясняли, что необходимо направить налог и т.д. Затем ей сообщили, что она неправильно выполнила их действия, написав письмо деактивации системы налогов на русском, а нужно было на английском. Словом, женщина все переводила денежные средства, снова пыталась занять у родственников и знакомых, но те отказали ей. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, которые под видом менеджеров инвестиционной платформы обманули ее почти на 6 500 000 рублей.

В полиции женщина пояснила, что была наслышана о подобных преступлениях в сети «Интернет», но не думала, что сама может попасться на удочку мошенников.

Теперь она осталась должна своим родственникам и банку, в котором оформила кредит на 950 000 рублей, а также потеряла семейные накопления.

Опыт с криптовалютой для нее стал «криповым».

Уважаемые якутяне, делимся надежными финансовыми советами: