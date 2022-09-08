08.09.2022
17:55
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Путешествия & Отдых
Хотела пустить его на бешбармак — якутскую журналистку достал петух
Известная журналистка Ксения Эверест путешествует по Киргизии и делится впечатлениями в своем телеграм-канале:
Я ушам не поверила, когда услышала кукареканье петуха. Что? В центре города и вдруг петух.
Тут есть частные дома со своим подворьем, хозяйством. Это не ветхие хибары, а капитальные дома. Конечно, хозяева ни за какие деньги не согласятся на снос.
Если мы вначале негодовали на этого петуха, который не даёт нам спать. Хотели аж на бешбармак его пустить.
Но есть в этом своя изюминка, просыпаться не от будильника. Как будто ты в деревне.
Фото: https://t.me/kseneverest
Источник: https://t.me/kseneverest
#Киргизия#Ксения Эверест#Путешествие#Хотела пустить его на бешбармак - якутскую журналистку достал петух
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