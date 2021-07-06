Хотел построить дом, а построил бизнес. История предпринимателя Николая Аржакова

Для большинства людей начать свой бизнес кажется делом трудным. Каждый опасается рисков, понимая, что работать на себя – значит рассчитывать только на собственные силы. И все же идея сделать что-то свое приходит в голову, наверное, многим из нас. Николай АРЖАКОВ долгое время проработал на государственной службе, но потом, по его словам, решил рискнуть и выйти из зоны комфорта.

Николай Аржаков четыре года назад открыл магазин в посёлке Майя. Сначала неуверенными шагами вступил на стезю индивидуального предпринимателя, учась на собственных ошибках.

Время шло, и Николай Иванович решил расширить свое дело – создать предприятие по производству СИП-панелей. Конечно, это уже не магазин, все куда солиднее, но почему бы не попробовать?

Не откладывая задуманное в долгий ящик, Аржаков написал бизнес-проект, назвал его «Эко-дом» и решил обратиться в Алмазэргиэнбанк за кредитом. Буквально на днях, 25 июня, его цех торжественно распахнул свои двери в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса.

«Идея появилась у меня давно. Пиломатериалы дорожают, делового леса возле деревень становится все меньше, ездить за ним нужно далеко, да и дорого. Сам столкнулся с этой проблемой и подумал, а как можно упростить строительство дома, гаража или бани? – рассказывает Николай Аржаков. – Из представленных на рынке новейших технологий в области строительства трудно было найти то, что соответствовало бы нашему якутскому климату, где восемь месяцев зима. Но я нашел отличное решение – СИП-панели, которые прекрасно подходят под каркасное строительство. И решил – а почему бы не заняться их производством, и помочь тем, кто желает построить себе дом».

По словам предпринимателя, технология применения СИП-панелей примечательна тем, что возводится дом быстро и качественно. При этом он будет крепкий, добротный, а главное энергоэффективный. Другой плюс – невысокая цена. Эксплуатация такого дома тоже обойдется в разы дешевле, чем аналогичного из бруса.

«Я подумал, что молодым семьям, которые хотят жить отдельно от родителей, такая технология отлично подойдет. Ведь построить дом размером 6м*6м можно за 200 тысяч рублей и при этом уже через неделю заселиться и заняться внутренней отделкой, уже живя там. С деревянным домом так не получится – здание оседает. В отличие от СИП-панелей дом из бруса оседает за год на 6-8 сантиметров, у наших технологий такой погрешности нет», — говорит Аржаков.

Технику для своего цеха предприниматель приобрел в Нефтекамске. За восьмичасовую смену его цех может производить до 140 панелей. Для сравнения, это необходимый объем для строительства дома 9м*10м.

Производственный цех «Эко-дома» находится в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса в резиденции «Бизнес –инкубатора».

«Муниципалитет взял ангар в резиденции и разместил там предпринимателей. Мой цех работает всего неделю, но уже пошли первые заказы – изготовили материалы для строительства гаража и пристроев к дому. Все материалы доставляем по улусам. Клиенты довольны, спрос есть, и я очень рад этому», — говорит Николай Аржаков.

Когда хочешь начать свое дело, – главное не бояться и заручиться помощью. Николая Аржакова поддерживают семья и близкие, благодаря отличной идее он получил кредит в банке, закупил нужную технику и претворил идею в жизнь.

«Обратились за кредитом в Алмазэргиэнбанк. Рассматривали мою заявку обстоятельно, ведь в банке тоже должны понимать, насколько бизнес будет рентабелен, будет ли спрос на продукцию. Я рассказал им свое видение, привел соответствующие доводы, и меня поддержали, признав начинание инновационным и нужным для людей. Мне выдали инвестиционный кредит под 8,5% годовых, что весьма неплохо. И вот мы уже во всю работаем», –рассказывает Николай Аржаков.

Начинающим предпринимателям Николай Иванович советует не бояться выйти из зоны комфорта: «Я 16 лет проработал на госслужбе на весьма хорошей должности и с достойной зарплатой, но четыре года назад решил изменить все. Рискнул и оформил дальневосточный гектар, построил магазин, начали вести бизнес. Работа магазина стабильная. Это медленно растущий рынок. И когда этот маленький бизнес поставил на рельсы, решили расширить свои возможности. Вышел из зоны комфорта и претворили свою идею в жизнь – открыл цех по производству СИП-панелей. Так что не бойтесь, верьте в себя!».