Хотел легкого алкогольного обогащения…

Вступил в законную силу приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) в отношении индивидуального предпринимателя, осужденного за совершение преступления в сфере незаконного оборота контрафактной продукции к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками регионального МВД, выявлен мужчина, 1979 года рождения, осуществлявший перевозку и хранение в целях сбыта немаркированного товара в особо крупном размере. Всего из незаконного оборота изъято более 18 тысяч бутылок алкогольной и более 4 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении коммерсанта по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России, расследовано МВД по Республике Саха (Якутия).