Хоть кино снимай! Как Якутия проголосовала по Поправкам – 2020

1 июля завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Рассмотрим же его итоги по Якутии.

Организация

Сказать легко – организовать голосование. Якутия – крупнейший регион России, причем с самой малоразвитой транспортной инфраструктурой.

Самое доступное в транспортном отношении время, как бы парадоксально это ни звучало для сторонних, — якутская зима. Когда суровый мороз сковывает льдом многочисленные реки и озера, и практически все населенные пункты становятся доступными по зимнику. Соответственно, в теплое время года достаточно много населенных пунктов республики отрезаны от большой земли, поскольку полностью отсутствует хоть какое-нибудь наземное сообщение. И это касается не только отдаленных северных улусов. Например, в Сунтарском улусе, который по якутским меркам не считается особенно большим или удаленным, тоже есть такие места.

Как голосовали в Якутии – хоть кино снимай! В Сунтарском улусе, чтоб проголосовали 6 человек, в том числе и 95-летняя избирательница, организаторы плыли на моторной лодке, потом шли по тайге пешком, с ружьем, так как места медвежьи. В Усть-Янье члены избирательной комиссии целый час толкали лодку по льду. Долетели и до архипелага Новосибирские острова – Земли Котельникова, где проголосовали 7 человек. До некоторых оленеводческих стад добирались открытым морем.

Разгар дачного сезона, отпуска – все это не способствует явке.

Прибавить к этому пандемию, захлестнувшую мир, страну, республику. СМИ несколько месяцев нагнетали ситуацию, когда основным ньюсмейкером был CОVID-19, держали в страхе народ. Естественно, в такой ситуации многие люди боялись даже вызвать урну на дом, не то что дойти до своего избирательного участка.

Те же, кто все-таки дошли, убедились, что необходимые условия по противодействию распространения коронавирусной инфекции были обеспечены. Голосование было начато загодя, поэтому больших скоплений людей по местам голосования не отмечалось. Все избирательные участки были обеспечены средствами защиты для избирателей. И это тоже надо было продумать, закупить и организовать.

По республике работали три тысячи волонтеров, общественных наблюдателей, которые следили за ходом голосования.

В общем, остается констатировать, что все якутяне были оповещены о предстоящем мероприятии, и каждому был предоставлен шанс проголосовать.

Другой вопрос, что в республике не были запущены, так называемые, заманиловки. Традиция идет с советских времен, когда на избирательных участках торговали дефицитными товарами и продуктами, работал буфет с более щедрой линейкой меню. В постсоветское время в день выборов в местах массового скопления людей, в том числе и на избирательных участках, практиковалась бесплатная выдача лотерейных билетов, талонов на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг и т.д. Некоторые регионы России и на этот раз применили заманиловки, кое-где разыгрывались даже автомобили. Как считают профессионалы, все эти меры позволяют активировать явку электората.

В Якутии никаких заманиловок на голосование не было. Ставка была сделана на сознательность электората.

Агитация

На мероприятиях подобного рода большое внимание уделяется агитации. Действительно, агитация в той или иной форме шла длительное время через государственные телеканалы, СМИ и интернет-сайты всех форм собственности, средства наружной рекламы, соцсети и мессенджеры.

Голосование по поправкам к Конституции – это не традиционные выборы, где кандидаты существенно ограничены действующим законодательством и размером избирательного фонда. Поэтому более свободно дышалось представителям разных политических сил и диаметрально противоположных точек зрения. Безвозвратно прошли времена, когда цензура в той или иной форме ограничивала информационный контент. Сейчас есть интернет, который становится все доступней. В Якутии интернет-форумы с их удобной анонимностью уступили в популярности соцсетям и мессенджерам, когда каждый человек становится источником информации и может делиться с миром своей точкой зрения. И это показывает, что якутянами анонимность не столь востребована, граждане открыто высказываются на актуальные темы под своими персональными данными. Телеграм-каналы, несмотря на относительную анонимность и отсутствие регулирования в правовом поле, пока не могут составить конкуренцию СМИ, соцсетям и мессенджерам. Динамика интернет-форумов, конечно же, гораздо выше, чем у телеграм-каналов. Ведь в дискуссиях в форумах могут участвовать все желающие, тогда как ТК ведут админы-одиночки, иногда несколько человек, но всегда это узкий круг лиц, ограниченный своей редакционной политикой.

Тем не менее, все точки зрения на предстоящее мероприятие так или иначе были представлены в информационном поле. Свои точки зрения озвучили лидеры мнений, и это традиционная форма агитации. Граждане, сидя на самоизоляции, активно участвовали в дискуссиях, и это тоже достаточно устоявшаяся форма взаимодействия в гражданском обществе.

Отсутствие жестких рамок

Не секрет, что на крупных выборах органы власти выдают или получают, в зависимости от места в вертикали, те или иные цифры, к которым надо стремиться. Предположим, явка – 70%, качество – 60%. Установки обычно шли от администрации президента России регионам, от них – местным органам власти, крупным предприятиям, бюджетникам, учебным заведениям.

Такой подход родился не вчера, опять же идет еще с прошлого века и породил много уродливых явлений. Например, когда студентов или бюджетников, то есть тех, кого принято считать «подневольными», кураторы или руководители подразделений заставляли отправлять фотоотчеты из избирательной кабины с галочками в бюллетене.

На этот раз, насколько можно судить со стороны, жестких установок органам власти не выдавали, разнарядки на проценты не спускали. И как следствие, люди голосовали более свободно, выражали свое мнение без опасений. Во всяком случае, массовых случаев давления на избирателей с применением административного ресурса, не отмечается. В эпоху гласности такие методы перестают работать.

Полярный выбор

Голосование по поправкам в Конституцию предложило крайне лаконичный сценарий. Предполагалось лишь два варианта ответов: да или нет, за или против, черный или белый, без полутонов. Между тем, речь идет о сотнях поправок. Даже в бюллетене для голосования, напечатанные сухим казенным языком, они вызвали бы затруднения у значительной части избирателей.

Считается, что для наличной власти очень важно было, чтоб избиратели поддержали обнуление сроков действующего президента. Стратегически идеологи кампании утопили этот момент в массе других поправок, словно желая усыпить бдительность избирателя. Но получилось так, что в массе поправок нашлись такие, голосовать по которым было неприемлемо для некоторых групп избирателей, и они вынужденно стали отрицать все поправки пакетом, ведь другого сценария не было.

Дальний Восток

Дальний Восток публично в горячей любви федеральному центру не признался, и это очевидно. С одной стороны, наличная власть вкладывает много средств, сил и энергии в развитие ДФО, с другой стороны население этих усилий не чувствует, поддержки не оказывает. Зато дальневосточники точно знают, что у них самые дорогие авиатарифы, жилищно-коммунальные услуги, продукты, товары, ГСМ да и вся потребительская корзина.

Особенности кампании в Якутии

Добиваясь поддержки больших групп населения, идеологи кампании включили определенные моменты, которые вольно или невольно могли оттолкнуть другие.

Например, в одном из недавних обращений президента упоминались печенеги и половцы, которых, якобы, победили россияне. Утверждение весьма спорное, да и оборот крайне неудачный. За редким исключением, народы не исчезают, а переживают этногенез, чтобы возродиться в обновленном виде. Значительная часть многочисленных тюрков идентифицируют себя как потомки кочевников Великой Степи. В историю они вошли под разными терминами – хунну, гунны, тюрки, печенеги, половцы, скифы. Потомками их являются многие этносы – татары, хакасы, тувинцы, алтайцы, азербайджанцы, казахи, киргизы, узбеки, турки, часть европейских народов. Самыми северными тюрками мира являются саха – регионообразующий народ Якутии. И все эти тюрки никуда не делись, а здравствуют и процветают, всего нас 2 миллиарда по всему миру. Да и великий историк Карамзин говорил, что поскреби любого русского, найдешь татарина, то есть тюрка.

На такой почве дали своеобразные всходы и озвученные поправки в Конституцию о введении понятия о государствообразующем народе страны, федеральных землях и другие. В якутском сегменте соцсетей горячо обсуждались эти моменты. И, насколько можно судить из соцсетей, эти поправки оттолкнули существенную часть избирателей Якутска, в том числе и тех, кто не имел ничего против обнуления президентских сроков.

Надо полагать, в Кремле эти риски просчитали, но все равно на эти меры пошли, чтобы консолидировать более многочисленные группы населения. Но введением этих поправок идеологи кампании изначально поставили в затруднительное положение лидеров национальных республик, ответственных перед собственным народом.

Могут возразить, что высокие показатели дали другие национальные республики – Тыва, Чечня и другие. Однако в мононациональных республиках высокий процент является показателем доверия лидеру своей республики. К тому же, Тыва и Чечня не характерные примеры. В Тыве есть мощный политик федерального масштаба, мнение которого представляет огромный авторитет для народа. В Чечне, не так давно пережившей войны на своей территории, бесспорно, будут поддерживать лидера, который находит общий язык с президентом России. Обе республики не обделены федеральными вливаниями.

В республиках, состав населения которых не мононационален, ситуация сложнее, и имеет свои особенности.

Роль личности

Обычно на выборах всех уровней большое значение имеет роль личности местных руководителей, которых принято считать лидерами мнений.

На этих выборах высокий результат показал Нижнеколымский район. Между тем, глава Валерий СЕНТЯКОВ всего год как избран. Год назад на выборах главы района территории разделились, он прошел при поддержке наслегов, но не районного центра Черский. Прошло менее года, и наблюдается консолидация общества в районе. Удивили высокие показатели в Зырянке, обычно там такого не бывает. И тоже в Верхнеколымском районе новая глава – Анастасия ЯХОНТОВА, которая, видимо, смогла консолидировать население. Традиционно высокий процент выдал Верхневилюйский улус – родина Ил Дархана и депутата Госдумы Федота ТУМУСОВА, где харизматичный глава Владимир ПОСКАЧИН в который раз смог найти нужные слова, убедить своих избирателей.

Меньше всего поддержали поправки к Конституции в Мегино-Кангаласском улусе. Раньше этот улус не относился к тем, которые считаются оппозиционно настроенными, наподобие промышленных районов или Нюрбинского улуса. Возможно, достаточно низкий показатель демонстрирует сложные настроения и протест против главы района? Известно, что в отношении трех глав наслегов Мегино-Кангаласского улуса возбуждены уголовные дела.

Самым нехарактерным городом, как это часто бывает, является столица – Якутск. Здесь самый высокий процент доступа к интернету, к свободной информации. Здесь сосредоточена политическая элита, как наличная власть, так и оппозиционные силы, политические партии, общественные движения, всевозможные течения и команды. Здесь же и бывшая номенклатура, потерявшая доступ к ресурсам, и пополнившая ряды оппозиции. Здесь больше представителей бизнеса, который несет экономические потери от многомесячных мер по пандемии. В столице сосредоточены представители научной и творческой интеллигенции, которые в России часто оппонируют власти.

Известно, что мэр Якутска и многие члены ее команды голосовали против поправок и демонстрировали свою позицию через соцсети. Понятно, что они не могли вести агитацию за поправки, скорее, действовали наоборот. А ресурс у мэрии столицы немалый, ведь это большой аппарат самой администрации, подведомственных учреждений, бюджетный блок, округа и пригороды. Семьи и связи всех этих чиновников. Понятно, что команда мэра мониторит соцсети, мессенджеры, настроения в обществе. Среди чиновников есть поговорка: «Не можешь противостоять революции – возглавь ее!». Сложившийся имидж мэра столицы предполагает, что она будет голосовать против, что Сардана АВКСЕНТЬЕВА и сделала, оказавшись на одной волне с половиной своих избирателей и подтвердив реноме неподражаемого политика.

И так же проголосовали около половины избирателей Якутска и 40% якутян, пришедших на выборы. В любом случае, всем стоит с уважением отнестись к выбору столь значительного количества людей.

Таким образом, можно допустить, что в условиях, когда нет явного и жесткого давления, люди голосовали по собственному разумению. Роль личности руководителей местных органов власти, их личная харизма играют достаточно большую роль, и могут внести коррективы в ход выборов, но не преломить их, время сейчас другое.

Зачем считать проценты?

Романтично настроенные люди, далекие от политики, могут задаться вопросом, зачем вообще придавать значение каким-либо показателям на выборах? Мол, дело власти организовать условия для волеизъявления граждан, а уж как они проголосуют – личное дело каждого.

Но практики хорошо знают, что правила игры в системе власти другие, они сложились давно, и до сих пор продолжают действовать.

Зачем всевозможные руководители приходят на торжественные открытия школ, больниц, детсадов, вручения ключей счастливым новоселам и т.д.? В этом деле есть свои правила. Потому что в условиях бюджетного дефицита избирателям показывают, кто из руководителей сыграл важную роль при реализации того или иного проекта. Бюджеты улусов и городов складываются из бюджета республики, редко на проекты поступают средства напрямую из федерального центра. А бюджеты регионов складываются из отчислений от федерального центра. Вот и получается, что в условиях бюджетного дефицита у вышестоящих руководителей много инструментов поощрить или обделить те или иные территории. Нюансов при этом много, и показатели на выборах до сих пор, нравится это нам или нет, играли большую роль. Причем, сказывается это не мгновенно, потому что государственная машина громоздкая, разворачивается медленно, имеет место инерция, могут сработать другие факторы. Но в целом, кнут и пряник на государственном уровне работают классически. Именно поэтому губернаторы и главы субъектов федерации стараются обеспечить хорошие показатели на федеральных выборах, например, в пользу действующего президента, «Единой России» и других трендов. Обычно им в этом всячески помогают главы районов, мэры городов, и их вклад тоже бывает засчитан при формировании бюджетов и других инструментов воздействия. Именно поэтому мы видели, что команда Айсена НИКОЛАЕВА в сложных условиях старалась обеспечить федеральные тренды, то есть убедить население голосовать за поправки к Конституции. И по Якутии большинство голосов избирателей за поправки было зафиксировано. Так глава республики оказался на одной волне с большинством своих избирателей. И надо с уважением относиться к выбору большинства якутян, которые подтвердили свою гражданскую позицию. Голосуя за поправки к Конституции, они голосовали за развитие своей республики, за Ленский мост, договоренность по строительству которого была все же достигнута, за другие значимые проекты и благополучие республики в целом.

И если отдельные руководители и публичные личности могут позволить себе роскошь голосовать по своему разумению и публично высказывать свою позицию, то только потому, что делает это за широкой спиной главы республики, который учитывает и действует из интересов не своих лично, а всей Якутии.

Остается надеяться, что правила изменились, и Якутск, а может и вся республика, не почувствуют бюджетный оскал федералов, когда могут выделяться меньше средств на дороги, переселение из ветхого и аварийного жилья и прочие первоочередные нужды.

В последние годы демографическая ситуация изменилась. Прекратился массовый отток специалистов из республики, занятых в промышленности. В большом количестве прибывают гастарбайтеры, большинство которых не имеют прописки, не голосуют, но проживают в республике, получают доходы, и пользуются малейшей возможностью, чтобы закрепиться здесь.

Добывающие компании привозят вахтовиков. Как показывают последние события, интегрированность вахтовиков в республику, в ее социально-экономическую жизнь, никакая. Вспомним бунт в Чаянде, когда там разразился коронавирус. Работодатель первое время самоустранился, и только усилиями руководства республики, вышедшего на федеральный центр, удалось навести порядок. Проводилась ли там работа по разъяснению особенностей голосования?

В Анабарском улусе цифры могли быть на порядок выше, если бы не вахтовики «Алмазов Анабара». Если прииск закрывают, какое настроение будет у вахтовиков, как они проголосуют?

В «Алмазах Анабара» и АЛРОСовском Накыне еще высок процент якутян. Тогда как в остальных вахтовых поселках, а всего их по республике около 30-ти, трудятся тысячи рабочих, привезенных из разных концов России. И по статистике они засчитываются как якутяне.

Возможно, назрело время по-другому строить отношения с крупными добывающими компаниями, открывающими вахтовые поселки в Якутии.

Якутия проголосовала так, как проголосовала. Итоги выборов в Якутии сопоставимы с данными Москвы и Санкт-Петербурга.

Проценты близки к показателям, которые были в республике на последних выборах президента России. Напомним, что тогда коммунист ГРУДИНИН набрал в Якутии наивысший процент.

Два года назад на выборах мэра Якутска выиграла Сардана Авксентьева при поддержке Владимира ФЕДОРОВА, дуэт которых обошел Александра САВВИНОВА, выдвинутого «Единой Россией». И это не единственный случай.

В 1998 году Илья МИХАЛЬЧУК выиграл выборы главы администрации Якутска, обойдя ставленника правительства, тогдашнего министра ЖКХ и энергетики Франца ГРОБМАНА и креатуру вице-президента Николая ЮХИМЕНКО. А до него генеральный директор «Востоктехмонтажа» Спартак БОРИСОВ выиграл у крупного чиновника Семена НАЗАРОВА, на стороне которого был весь адмресурс.

Депутатами Госдумы от Якутии в разные годы становились оппозиционеры Андрей КРИВОШАПКИН, Зоя КОРНИЛОВА, Федот ТУМУСОВ, который и сейчас при мандате.

У якутян всегда есть собственное мнение. Якутия — стабильная и динамично развивающаяся республика. Большая половина электората показала, что поддерживают наличную власть при всех имеющихся проблемах. 40% проголосовавших нацелены на перемены в обществе и живут в новых энергиях. И обе эти большие группы мирно уживаются бок о бок, выражая свое мнение инструментами гражданского общества. На выборах нет правых и неправых, люди выражают гражданскую позицию, и каждый имеет право на собственное мнение.

В среднем по Якутии явка составила 55,56%, за поправки проголосовали 58,34% якутян, принявших участие в голосовании, против — 40,65%.