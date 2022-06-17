17.06.2022
21:22
147

Мультикультурная Якутия

Хоровод белых ночей с казачьей вольницей в Якутске

С удалью и размахом завершился Хоровод белых ночей с казачьей вольницей, посвященный Году культурного наследия народов России и 100-летию образования Якутской АССР.

Сегодня, 17 июня, в солнечный летний вечер перед собравшимися зрителями в сквере К.Маркса г.Якутска творческие коллективы Дома дружбы народов раскрыли всю красоту казачьей песенной и танцевальной культуры.

Народные любимые коллективы —  вокальный ансамбль казачьей песни «Вольница», вокальный ансамбль «Русь», ансамбль русского танца «Ярилов день», ансамбль эстрадного танца Якутии «Сюрприз», хор русской песни «Раздолье»,  трио детского вокального ансамбля «Раздолинки» — зажгли сердца зрителей, образуя один большой костер любви, традиций, братства и единства. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх