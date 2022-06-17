17.06.2022
21:22
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Мультикультурная Якутия
Хоровод белых ночей с казачьей вольницей в Якутске
С удалью и размахом завершился Хоровод белых ночей с казачьей вольницей, посвященный Году культурного наследия народов России и 100-летию образования Якутской АССР.
Сегодня, 17 июня, в солнечный летний вечер перед собравшимися зрителями в сквере К.Маркса г.Якутска творческие коллективы Дома дружбы народов раскрыли всю красоту казачьей песенной и танцевальной культуры.
Народные любимые коллективы — вокальный ансамбль казачьей песни «Вольница», вокальный ансамбль «Русь», ансамбль русского танца «Ярилов день», ансамбль эстрадного танца Якутии «Сюрприз», хор русской песни «Раздолье», трио детского вокального ансамбля «Раздолинки» — зажгли сердца зрителей, образуя один большой костер любви, традиций, братства и единства.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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