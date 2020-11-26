26.11.2020
18:34
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Красота & Здоровье

Хорошую новость сообщила Ольга Балабкина

Жители республики смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции бесплатно, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина в ходе прямого эфира в соцсетях. «Мы ждем начала общероссийской вакцинации, Якутия уже проработала вариант логистики. Как только вакцина поступит, начнем вакцинацию», — сказала она. Зампредседателя правительства республики подчеркнула, что процедура будет бесплатной, как и стационарное, и амбулаторное лечение от коронавируса.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/koronavirus/olga-balabkina-vakczinacziya-ot-koronavirusa-budet-besplatnoj

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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