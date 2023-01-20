20.01.2023
12:11
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Якутск

Хорошо забытое старое, или новая «Чжода»?

На 17 квартале Якутска планируют построить 50 многоквартирных жилых домов.

В Якутске на территории 17 квартала планируется построить более 50 многоквартирных жилых домов с общим градостроительным потенциалом в 323 тысячи кв. м. Об этом сообщила первый заместитель министра строительства республики Галина Новикова, передает ЦУР Якутии.

Также планируется строительство школы на 1100 мест. 

«В феврале примем решение о комплексном развитии территории. Республиканским ипотечным агентством разработана документация, градостроительный совет рассмотрел мастер-план. Готовится финансовая модель», — сказала Галина Новикова. 

Площадь планируемого строительства — более 53 гектар. 

Сегодня на территории микрорайонов №2, 4, 17 (которых привыкли называть просто «17 квартал») расположен 161 многоквартирный жилой дом, большая часть из них аварийные.

Полностью прямой эфир о вопросах строительства в республике смотрите по ссылке https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_38636

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики.


Фото: Якутия.инфо
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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