«Хорошо наливают!»

На фирменных заправках «ЯТЭК-МТ» состоялась акция «Народная проверка ТРК». Целью акции был мониторинг заправок сети на предмет честного долива топлива.

Проверка больше напоминала увлекательный квест, участникам которого предстояло выяснить – честно ли работают заправки «ЯТЭК». Подписчики социальных сетей «ЯТЭК-МТ», автолюбители и постоянные клиенты самостоятельно выбирали АЗС, ТРК и вид топлива, которые должны были проверить представители компании «ЯТЭК-МТ».

«Мы всегда полностью открыты для общения и взаимодействия с нашими клиентами. Для нас дорога репутация компании и доверие автолюбителей, которые заправляются на фирменных заправках «ЯТЭК-МТ». В целях независимой проверки была проведена акция, в ходе которой сами автолюбители выбирали АЗС, топливную колонку и вид топлива для проведения замеров», – рассказал генеральный директор ООО «ЯТЭК-МТ» Владимир Джеломанов.

В ходе «Народной проверки ТРК» группа энтузиастов вместе с сотрудниками «ЯТЭК-МТ» посетила АЗС 4 и АЗС 7. Пролив топлива проводился в три замера на тех колонках, которые выбирали случайные прохожие. Народная проверка показала, что на заправках «ЯТЭК-МТ» топливо наливают честно: в каждом случае результаты замеров были в пределах допустимых значений.

«Мы и дальше будем разрабатывать новые механизмы, обеспечивающие независимый контроль наших АЗС. Только так мы сможем удерживать стабильно высокую планку работы и доказывать нашим клиентам, что они не зря выбрали наше фирменное топливо», – отметил Владимир Джеломанов.