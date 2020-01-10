«Хороший парень» из Якутска попал под пристальное внимание оперативников

Под пристальное внимание оперативников попал 25-летний житель Якутска. Молодой человек вел очень «активный» образ жизни. Имеет множество знакомств и столько же образов. Будучи безработным, он представлялся в разных кругах то представителем организации, то журналистом. Безусловным оставалось одно – он просто «хороший парень», который может всем помочь.

В декабре в МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от гражданина. Заявитель пояснил полицейским, что отдал 29 000 рублей своему знакомому. Деньги он передал в обмен на содействие по трудоустройству. Потерпевший сообщил, что его знакомый работает в одной из авиакомпаний, не последний там человек и обещал устроить его на «хорошее место». Однако, итог был по классике жанра – ни денег, ни должности.

В ходе проверки информации выяснилось, что «альтруист» в реальности нигде не работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».