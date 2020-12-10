10.12.2020
14:15
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Культура

Хорошие новости у Саха театра

Саха академический театр им.П.А.Ойунского после долгого перерыва спешит порадовать жителей и гостей столицы республики — 24, 25, 26, 27 декабря театр покажет премьерные спектакли. 

«В условиях ограничений связанных с пандемией коронавируса, мероприятия будут проводиться с соблюдением всех эпидемиологических и социальных норм защиты. В каждом зале перед показом спектаклей будет проводиться дезинфекция, размещены рециркуляторы воздуха, санитарные принадлежности», — сообщает театр.

Декабрьский репертуар: 

24-25 декабря в 18-00, зал «Лаборатория» 4 этаж «Үс түүннээх кэпсэтии» Мой бедный Марат), А.Арбузова. Режиссер — Роман Дорофеев. В ролях: Вячеслав Лавернов, Илья Портнягин, Айталина Цыпандина. 

26-27 декабря в 18-00, малый зал «Алампа», 3 этаж. Премьера музыкального спектакля  «Таптал» А.Сафронова-Алампа. режиссёр — Руслан Тараховский. В ролях: Илья Стручков, Петр Баснаев, Александр Борисов, Ирина Михайлова

Билеты поступили в продажу сегодня, 10 декабря, телефон кассы: 34-13-31. 

Также билеты можно приобрести онлайн на сайте tesserus.com 

Вас ждут живая игра, волшебная театральная атмосфера,любимые артисты. Будьте дорогими гостями, отдохните от души, подарите живые звуки аплодисментов!

Фото: Саха театр им.П.А. Ойунского
Источник: Саха театр им.П.А. Ойунского
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