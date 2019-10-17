Хорошие новости из Нижнего Бестяха

16 октября в поселке Нижний Бестях состоялось открытие пункта ожидания пассажиров на речном причале АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей ФИЛИППОВ, первый заместитель главы МР «Мегино-Кангаласский улус» Владимир ПТИЦЫН, председатель районного Совета депутатов МР «Мегино-Кангаласский улус» Павел САЗАНОВ, глава МО «Поселок Нижний Бестях» Юрий КОЛМАКОВ, заместитель генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Алексей МЕСТНИКОВ.

По обычаю народов Саха церемония открытия началась со священного обряда Алгыс.

В своем приветственном слове заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей Филиппов поблагодарил коллектив компании «Железные дороги Якутии» за проделанную масштабную работу.

«Недавно состоялось историческое событие, которое Якутия ждала долгих 34 года – это день пуска железнодорожного движения до Нижнего Бестяха, которое войдет в историю Якутии золотыми буквами. Это не конец пути, это – только начало. Одним из шагов вперед является открытие красивого пункта ожидания на берегу в Нижнем Бестяхе. Это показывает, что инфраструктура железных дорог не стоит на месте, а развивается семимильными шагами» — сказал в своем выступлении Алексей Филиппов.

Он подчеркнул, что «ЖДЯ» — не та компания, которая гонится за прибылью, а заботится о людях. Благодаря этому теперь появился пункт ожидания, который послужит не только жителям Мегино-Кангаласского улуса, но и всей республики.

Слова благодарности выразил и первый заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса Владимир Птицын. Он отметил, что все помнят, как ожидая речной транспорт, люди мерзли на улице в дождь, снег, сильный ветер, при минусовой температуре, ночевали перед костром. Люди очень страдали от этого. Теперь появилась возможность для людей зайти в зал, ждать речной транспорт в тепле и уюте.

«Учитывая сложные условия посадки-высадки пассажиров на правом берегу Лена, необходимость создания комфортных условий для населения при перемещении имеющими путями сообщения, «Железные дороги Якутии» приняло на себя инициативу строительства пассажирского павильона. Данное решение поддержано Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), за что им выражаю от лица компании благодарность. Пункт ожидания пассажиров построен в рекордно короткие сроки – надо отдать должное строителям и поблагодарить их. Это действительно один из социально значимых объектов на территории Мегино-Кангаласского улуса и города Якутска, т.к. после строительства Речного вокзала в Якутске такие объекты не строились на берегу нашей великой реки Лена.

Я надеюсь и верю, что последние события в Мегино-Кангаласском улусе: пуск в постоянную эксплуатацию железной дороги до станции Нижний Бестях, открытие регулярного пассажирского сообщения и строительство такого объекта послужат социально-экономическому развитию Мегино-Кангаласского улуса и в целом республики. Также хочу отметить, что компания «Железные дороги Якутии» будет совершенствовать качество предоставляемых услуг для населения Республики и в будущем» — сказал в своем выступлении заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Алексей Местников.

После приветственных выступлений по сложившейся традиции состоялась разрезание ленты и передача символического ключа от подрядчика строительства Пункта ожидания ООО «Строй-Блок» Валерия ТЁ начальнику железнодорожного вокзала Нижний Бестях Наталье КУЛАГИНОЙ.

В здании пункта ожидания гостей и участников церемонии угостили по якутскому обычаю оладьями и бырпахом, а также по русскому обычаю — караваем. Коллектив Дома Олонхо подарил гостя творческий номер с тойуком и игрой на хомусе.

После открытия пункта ожидания начал принимать первых пассажиров, которые прибыли к отправлению теплохода «Виктор Рукавишников».

Пункт ожидания на речном причале Нижний Бестях рассчитан на 120 пассажиров. В павильоне площадью 397 квадратных метров разместятся зал ожидания, помещение досмотра, кабинет администрации, пост охраны, помещение медицинского персонала, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфет и другие технологические помещения. Из больших окон зала ожидания открывается прекрасный вид на реку Лену. Пункт ожидания пассажиров на речном причале в поселке Нижний Бестях станет первым на всем протяжении нашей славной реки Лена. Теперь вынужденное ожидание отправления или прибытия речного транспорта при неблагоприятных метеоусловиях будет проходить в комфортных условиях.