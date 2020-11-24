Хорошие новости для Якутска

На встрече депутатов Якутской городской Думы с исполняющим обязанности главы Якутска Евгением Григорьевым прозвучали хорошие новости: есть планы по строительству целого ряда школ в Якутске, а также пристроев к имеющимся.

Встреча традиционно состоялась накануне сессии. 25 ноября в 1 чтении будет приниматься бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Заместитель главы Якутска по финансам Георгий Гаврильев сообщил, что исполнение бюджета текущего года улучшается.

Председатель Якутской гордумы Альберт Семенов спросил: «Мрачные прогнозы не оправдались?»

На что Георгий Гаврильев сказал: «Если бы не поддержка республики в 150 млн рублей…».

Евгений Григорьев отметил, что в 2021 году будет снижение доходов, а дефицит бюджета порядка 5%.

Среди вопросов депутатов были следующие. На улице Губина капремонт дороги был принят, а ограждения воткнуты в пустые дырки и не заделаны асфальто-бетоном. Не очищаются от снега недавно построенные тротуары. Главы управ назначаются без обсуждения с депутатами и населением, хотя раньше было совместное решение. Вопрос объединения трех центральных округов идет без участия населения и депутатов.

Прозвучали и радостные новости. В проект бюджета вошла проектно-сметная документация на пристрои двух школ — 26-й и 29-й. В Правительстве Якутии составлен предварительный список школ, которые будут строиться до 2024 года с участием ВЭБ.РФ за счет федеральных средств. В него вошли школы в Хатассах, Табаге, микрорайоне «Северный», Мархе, Тулагино. Евгений Григорьев обещал передать полный список Гордуме.

В завершении встречи депутаты предложили вернуться к назначению глав пригородов и управ с участием народных избранников. Евгений Григорьев поддержал.