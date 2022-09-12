12.09.2022
18:04
1049

Происшествия

Хорошие новости: 12-летний мальчик нашелся

«Самое главное, что с ним все в порядке», — сообщили родные, передает телеграм-канал Yakutsk News.

В Якутске пропал 12-летний ребенок
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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