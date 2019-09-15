Хорошая новость в Якутской епархии

Завершается работа над серией фильмов «Храмы Якутии — историческое наследие России»

В Якутской епархии заканчивается работа над духовно-просветительским проектом «Храмы Якутии – историческое наследие России». Серия короткометражных фильмов и телепередач адресована широкой зрительской аудитории и призвана напомнить историю становления Православия на якутской земле. В рамках проекта сняты три фильма, десять сюжетов «Читаем Евангелие вместе» и два праздничных обращения. Идейный вдохновитель – правящий архиерей, архиепископ Якутский и Ленский Роман.

«Я очень рад, что Якутская епархия освоила такой современный вид проповеди — через телевидение и кино, — отметил владыка. — Особенно важны сюжеты «Читаем Евангелие вместе». Чтение Священного писания, как говорят святые отцы и учителя Церкви — это один из видов высокой молитвы. Поэтому каждый раз, когда мы прикасаемся к книгам Священного Писания, мы питаем свой ум Словом Божьим. Наш проект уникален — он представлен на двух языках, русском и якутском. Радостно, что многие представители народа саха выразили желание читать Евангелие».

Проект получил поддержку Фонда Президентских грантов. Съемочный процесс продолжался в течение года. В съемках приняли участие как известные люди, журналисты, политики, так и молодые люди, добровольцы. Сегодня фильмы уже представлены на телеканалах Якутии и России.

Всю серию можно увидеть на официальном канале Якутской епархии в yuotube.