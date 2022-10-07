Хорошая новость для якутян

В Якутии благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» появилась первая в регионе четырёхполосная дорога, построенная в условиях вечной мерзлоты. Участок автодороги «Нам» ввели раньше срока вместо запланированного 2023 года.

«Это важный транспортный узел Якутска, здесь находится местность Ус Хатын, где проходит крупнейший национальный праздник Ысыах, здесь развязки Жатай, Кангалассы, а также активно развивающийся район Сатал. Благодаря поддержке федерального бюджета, работе наших дорожников этот участок дороги сдан раньше срока. В последние годы в Якутии строится по 500 км муниципальных, региональных, федеральных дорог – это показатель того, что национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом нашей страны, действует очень эффективно», – отметил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

После реконструкции на участке расширили количество полос до четырёх с разделительной полосой, это делает дорогу «Нам» первой в Якутии, соответствующей второй технической категории. Ширина проезжей части на этом участке составляет 14,5 метров.

В перечень работ по реконструкции автомобильной дороги входят не только замена дорожного покрытия, но и установка светофоров, строительство тротуаров, автобусных остановок, дорожных знаков, барьерных ограждений, наружного освещения, водоотведения. На дороге построено кольцевое пересечение на участке примыкания к городскому округу «Жатай».

На открытии участка автомобильной дороги «Нам» также принял участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь КОСТЮЧЕНКО. Он поблагодарил дорожных строителей за вклад в реализацию национального проекта, поддержание в нормативном состоянии дорожной сети и пожелал новых достижений во благо родной республики и страны.

Напомним, работы по ремонту автотрассы начались в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы по реконструкции остальных участков будут завершены до 2024 года.