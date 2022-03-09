Хорошая новость для спортивных болельщиков!

Принято решение увеличить максимальное возможное количество зрителей на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях до 75% от общей вместимости спортивного объекта, сообщает тгк Минспорт Якутии.

Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев. Данные ограничения не действуют на спортивные мероприятия, которые проходят в открытых сооружениях. Напомним, ранее все соревнования на территории Якутии проводились без зрителей.

«При проведении соревнований будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для того, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции. Все зрители будут допускаться на объекты спорта строго по QR-коду», — сообщил Александр Бугаев.