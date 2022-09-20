В Хонуу Момского улуса запущена локальная интернет-сеть

Сегодня в с. Хонуу Момского района торжественно введена локальная ВОЛС GPON протяженностью 9 километров. Территориально охвачено 70 процентов улусного центра, к оптическому интернету подключено 80 домохозяйств. Населению предлагается тариф «Ресурс-безлимитный». Емкость местной интернет-линии 436 портов.

В официальном запуске локальной сети приняли участие заместитель главы Момского района Владлена Романова, по видеосвязи — министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолий Семенов, председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Ил Тумэна Сахамин Афанасьев и генеральный директор АО «АрктикТелеком» Виктор Сергеев.

Со строительством локальной ВОЛС освобождена часть ресурсов на спутниковом канале, и Момский район стал одним из первых арктических улусов с собственным мини-ЦОДом. Система хранения данных объемом 24 терабайта обеспечит возможность организации в с.Хонуу сервисов локальных файлообменных сетей: можно проводить видео и аудио-конференции, куда подключатся все бюджетные организации, а школьникам и студентам доступно онлайн-обучение. Система видеонаблюдения обеспечит безопасность на улицах. Кроме того, реализована услуга IP-телевидения с 30 телевизионными программами, в том числе пакетом телеканалов НВК «Саха». В перспективе возможно размещение местного видео-контента.

Генеральный директор АО «АрктикТелеком» Виктор Сергеев выразил благодарность клиентам за вовлеченность в цифровое развитие, интерес к новым сервисам, что подтверждает востребованность реализованных компанией услуг.

— Считаю, что сделан большой шаг вперед к главной цели – сократить расстояния, стереть границы и повысить комфорт проживания в Арктической зоне за счет цифровых технологий,- сказал он.

В будущем есть возможность расширения локальной сети. Компания «АрктикТелеком» уже несколько лет ведет строительство вот таких локальных, внутрипоселковых линий связи в улусных центрах Арктической зоны, чтобы подготовить инфраструктуру связи для подключения к магистральным ВОЛС. Недавно были введены оптические линии в микрорайоне Зеленый Мыс Нижнеколымского района и в п.Тикси-3. Также планируется строительство сети в п. Батагай, ведутся работы в Намском, Хангаласском, Таттинском улусах и г. Якутске.