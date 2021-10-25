Хомусистов – виртуозов мира выберут в онлайн-режиме

С 27 по 28 ноября в Якутске состоится III Международный конкурс «Хомусист – виртуоз мира». Формат мероприятия предполагает возможность заочного участия конкурсантов. Конкурсные состязания состоятся без зрителей, в Доме культуры им. Ю.А. Гагарина. Выступления будут транслироваться на телеканале НВК «Саха» и в сети Интернет.

– Мероприятия Международного конкурса «Хомусист – виртуоз мира» всегда привлекают повышенный интерес, но в этот раз нам в условиях пандемии придется проводить конкурсные состязания без зрителей. Все конкурсанты и члены жюри, в соответствии с санитарным протоколом конкурса, должны будут предоставить сертификаты о вакцинации, – пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. – Все это делается для безопасности, поэтому приглашаем следить за выступлениями конкурсантов на телеэкранах и на канале Музея и центра хомуса народов мира в «YouTube».

Республику в конкурсе представят девять якутских варганистов, победивших на региональном этапе: Эркин Алексеев, Артур Семенов, Варвара Степанова, Айсен Деллохов, Айаал Дмитриев, Туяра Жиркова, Арыйаана Михайлова, Нарияна Ренанто-Бочкарева и Георгий Слепцов. На сегодняшний день в оргкомитет конкурса поступило 23 заявки, в том числе 9 — из Якутии, 3 – из других регионов России и 11 – из других стран. Прием заявок проводится до 1 ноября. Положение конкурса размещено на сайте Музея и центра хомуса народов мира. Предполагается, что гала-концерт состоится в очном формате с 50% рассадкой зрителей.