17.10.2021
00:29
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Культура

Хомусиста-виртуоза поздравляют с двойным событием!

Хомусиста-виртуоза Айсена АММОСОВА поздравляют с двойной наградой! Ему вручены государственные награды – отличник культуры Республики Саха (Якутия) и отличник моложеной политики Республики Саха (Якутия). Он отметил 10-летие работы в сфере культуры и искусства.

Фолловеры активно поздравляют звезду с государственными наградами, официальным признанием.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CVFqc8QIUdO/?utm_medium=copy_link
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