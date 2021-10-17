Хомусиста-виртуоза поздравляют с двойным событием!

Хомусиста-виртуоза Айсена АММОСОВА поздравляют с двойной наградой! Ему вручены государственные награды – отличник культуры Республики Саха (Якутия) и отличник моложеной политики Республики Саха (Якутия). Он отметил 10-летие работы в сфере культуры и искусства. Фолловеры активно поздравляют звезду с государственными наградами, официальным признанием. View this post on Instagram A post shared by Айсен Аммосов — ХОМУСИСТ (@aisen_ammosov1)

Фото: из соцсети https://www.instagram.com/p/CVFqc8QIUdO/?utm_medium=copy_link Источник:

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