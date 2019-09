Хомусист-виртуоз Юлияна Кривошапкина покоряет Великую степь

View this post on Instagram

В городе Кызылорда в третий раз участвую на традиционном фестивале фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран «Коркыт и мелодии Великой степи». Где собираются музыканты из Казахстана, Турции, Ирана, России, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и тд. Именно этот фестиваль в 2006 году, мне впервые открыл Казахстан🇰🇿☀️😍 За что, я очень благодарна организаторам этого великолепного фестиваля и конечно же, моей международной семье Тюрксой!!!😘😊🌼🌼🌼 #коркытата #казахстан #тюрксой #turksoy #kazakhstan #yakutia #yuliyanakrivoshapkina #khomus #vargan #ethnomusic #worldmusic #юлиянакривошапкина #хомусиствиртуозмира #хомус #варган