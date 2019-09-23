Хомусист-виртуоз Юлияна Кривошапкина покоряет Великую степь

С 19 по 21 сентября в Кызылорде проходит фестиваль фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран «Коркыт и мелодии Великой степи».

Этно-певица Юлияна Кривошапкина в третий раз участвует в крупнейшем фестивале в Казахстане, который в эти дни собрал около 150 музыкантов из Казахстана, Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и России.