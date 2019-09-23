23.09.2019
20:39
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Светская хроника

Хомусист-виртуоз Юлияна Кривошапкина покоряет Великую степь

С 19 по 21 сентября в Кызылорде проходит фестиваль фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран «Коркыт и мелодии Великой степи».

Этно-певица Юлияна Кривошапкина в третий раз участвует в крупнейшем фестивале в Казахстане, который в эти дни собрал около 150 музыкантов из Казахстана, Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

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В городе Кызылорда в третий раз участвую на традиционном фестивале фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран «Коркыт и мелодии Великой степи». Где собираются музыканты из Казахстана, Турции, Ирана, России, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и тд. Именно этот фестиваль в 2006 году, мне впервые открыл Казахстан🇰🇿☀️😍 За что, я очень благодарна организаторам этого великолепного фестиваля и конечно же, моей международной семье Тюрксой!!!😘😊🌼🌼🌼 #коркытата #казахстан #тюрксой #turksoy #kazakhstan #yakutia #yuliyanakrivoshapkina #khomus #vargan #ethnomusic #worldmusic #юлиянакривошапкина #хомусиствиртуозмира #хомус #варган

A post shared by Yuliyana Krivoshapkina (@krivoshapkinayuliyana) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2uGi2JC_lb/
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