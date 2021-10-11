Хомусист-виртуоз мира: названы лучшие исполнители, которые представят Якутию на Международном конкурсе

В Музее и Центре хомуса народов мира 9 октября состоялся отборочный тур Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира» среди якутских исполнителей. Как сообщает Музей и Центр хомуса, участие в конкурсе приняли 18 хомусистов:

Ренанто Нарияна Слепцова Марианна Слепцов Георгий Колодезников Андрей Гаврильева Вера Жиркова Туяра Степанова Варвара Дмитриев Айаал Семенов Артур Васильев Никандр Заборовская Айталина Деллохов Айсен Алексеев Эркин Киренская Ноябрина Михайлова Арыйаана Аржаков Николай-Боло Уус Власакова Алдана-Алдана Дуораан Рожин Алдан

В качестве членов жюри отборочного конкурса выступили: Алексеев И.Е.-Хомус Уйбаан, Левочкин В.В., Шишигин С.С., Дегтярева А.М., Жиркова А.С., Жирков Н.Е. По итогам отборочного тура Республику Саха (Якутия) в основном конкурсе будут представлять следующие исполнители:

Алексеев Эркин Павлович Семенов Артур Ньургустанович Степанова Варвара Александровна Деллохов Айсен Петрович Дмитриев Айаал Ильич Жиркова Туяра Анатольевна Михайлова Арыйаана Романовна Ренанто-Бочкарева Нарияна Николаевна Слепцов Георгий Юрьевич

Ранее Международные конкурсы «Хомусист-виртуоз мира» проходили в 1991 и 2011 годах, виртуозами мира из народа саха были признаны Петр Оготоев, Спиридон Шишигин, Федора Гоголева – 1991г., Альбина Дегтярева, Юлияна Кривошапкина-Дьуруйээнэ, Ким Борисов – 2011г.