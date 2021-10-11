Хомусист-виртуоз мира: названы лучшие исполнители, которые представят Якутию на Международном конкурсе
В Музее и Центре хомуса народов мира 9 октября состоялся отборочный тур Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира» среди якутских исполнителей. Как сообщает Музей и Центр хомуса, участие в конкурсе приняли 18 хомусистов:
- Ренанто Нарияна
- Слепцова Марианна
- Слепцов Георгий
- Колодезников Андрей
- Гаврильева Вера
- Жиркова Туяра
- Степанова Варвара
- Дмитриев Айаал
- Семенов Артур
- Васильев Никандр
- Заборовская Айталина
- Деллохов Айсен
- Алексеев Эркин
- Киренская Ноябрина
- Михайлова Арыйаана
- Аржаков Николай-Боло Уус
- Власакова Алдана-Алдана Дуораан
- Рожин Алдан
В качестве членов жюри отборочного конкурса выступили: Алексеев И.Е.-Хомус Уйбаан, Левочкин В.В., Шишигин С.С., Дегтярева А.М., Жиркова А.С., Жирков Н.Е. По итогам отборочного тура Республику Саха (Якутия) в основном конкурсе будут представлять следующие исполнители:
- Алексеев Эркин Павлович
- Семенов Артур Ньургустанович
- Степанова Варвара Александровна
- Деллохов Айсен Петрович
- Дмитриев Айаал Ильич
- Жиркова Туяра Анатольевна
- Михайлова Арыйаана Романовна
- Ренанто-Бочкарева Нарияна Николаевна
- Слепцов Георгий Юрьевич
Ранее Международные конкурсы «Хомусист-виртуоз мира» проходили в 1991 и 2011 годах, виртуозами мира из народа саха были признаны Петр Оготоев, Спиридон Шишигин, Федора Гоголева – 1991г., Альбина Дегтярева, Юлияна Кривошапкина-Дьуруйээнэ, Ким Борисов – 2011г.
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