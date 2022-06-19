Хомус Уйбаан рассказал об итогах международного конкурса

16-17 июня в Якутске состоялся третий международный конкурс исполнителей на хомусе «Хомусист – виртуоз мира». Об истории хомусной музыки, значении и итогах конкурса рассказал один из его организаторов, президент Международного центра хомусной (trump) музыки Иван Алексеев – Хомус Уйбаан.

— Иван Егорович, какова история конкурса?

Первый конкурс состоялся в 1991 году во время второго конгресса хомусистов, куда съехались более 500 делегатов из разных стран. Кроме них еще журналисты прибыли из 20 стран. В рамках конгресса проходили конференция, фестиваль, концерты, а также два конкурса: мастеров-изготовителей и исполнителей-хомусистов.

В 1991 году первыми хомусистами-виртуозами стали Федора Гоголева, Петр Оготоев и Спиридон Шишигин из Якутии, Чаш Геннадий из Тывы, Роберт Загретдинов из Башкортостана, Суйдум Толокова из тогда еще советского Кыргызстана. Все остальные лауреаты представляли зарубежные страны. У нас сейчас уже есть избранные виртуозы. Кроме них ранее самым искусным выдающимся исполнителем был признан Лука Николаевич Турнин. Еще в 1948 году он выступил в Москве и удивил всех интересующихся своим уникальным талантом.

Первым исполнителем, выехавшим за рубеж, стала Марфа Колесова – артистка, впоследствии замдиректора якутского цирка. Она показала якутскую культуру и хомус во Франции. С тех пор в Европе заново взялись за развитие этого инструмента. В Германии, Австрии, Норвегии, Англии даже восстановили, воссоздали древние школы исполнительства, и мастера взялись за лучшие инструменты.

— В каких регионах России и странах мира варган является народным инструментом, как у нас в Якутии?

Почти у всех народов варган считается народным инструментом. В определенное время он получил развитие в азиатских и европейских странах, например, в начале XIX века в Европе был золотой век варгана. Известно, что в Индонезии, Китае, Японии более 1000 лет тому назад изготавливались инструменты, но сведений об исполнителях того времени нет. В России этот инструмент, кроме Якутии, получил самое большое распространение в Башкортостане, где имеются железный и деревянный виды кубыза. Кроме этого, варганная музыка развита в Туве и на Алтае.

— Как в целом на сегодняшний день преподается игра на хомусе? Разработана ли единая методика, какие каноны игры на хомусе сформированы на сегодня?

Сейчас у нас образовалась сильная школа мастеров хомуса. Из рук наших мастеров получаются лучшие инструменты. Исполнители при помощи современной и традиционной школ исполнительства оттачивают свое мастерство и создают новые произведения.

Наши хомусисты являются композиторами, поскольку они создают собственные импровизации. Их становится больше и больше. Сейчас есть хрестоматийные произведения, учебные пособия, с помощью которых людям стало сейчас легче заниматься и показать свой талант.

— Какую роль сегодня играет музей и центр хомуса народов мира в столице республики?

В музее собрано более 9 тыс. общих экспонатов, более 1,8 тыс. варганов представляют 50 народов мира. Инструменты имеют общую форму, размер, технику исполнительства. Однако каждый из них изготавливается по традициям того народа, который его создал. И этой традиции придерживаются не только в изготовлении, но и в исполнительстве.

Музыкальные произведения – это акустический эффект одного язычка хомуса, с тембрами которого можно воссоздать не только простые импровизации, но и очень сложные музыкальные произведения. В последнее время усилиями музыковедов, теоретиков написано достаточно много работ. Среди последних — наша совместная работа с Эдуардом Алексеевым и Алексеем Никольским. Эта работа вникла в суть этой музыки, ее акустической базы, когда во взаимокомпенсации этих особенностей рождается чудесная музыка будущего.

— На каком уровне, на ваш взгляд, прошел конкурс?

— Конкурс собрал участников их многих регионов и стран. Соревнование виртуозов впервые проходило в смешанном формате: очно в Якутке и с применением дистанционных технологий для ряда участников. Хотелось бы отметить, что онлайн-выступления прошли на высоком уровне. Считаю, что на современном этапе это большое достижение.

По итогам конкурса традиционно международное жюри выбрало девять хомусистов-виртуозов. Все они заслуживают большого внимания, мы благодарим их за стремление к творчеству. Хотелось бы отметить обширную географию хомусистов-виртуозов третьего поколения, представляющих Запад и Восток. Пожелаем им дальнейших успехов в их сложной работе, ведь у них непростая миссия — держать высокую планку хомусиста-виртуоза и передавать свои знания другим поколениям.

О конкурсе

III Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы: правительство РС(Я), министерство культуры и духовного развития, Музей и Центр хомуса народов мира в г. Якутск и Международное общество варгана.