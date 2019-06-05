Холодный ресайклинг применяют при ремонте трассы Лена

Участок федеральной трассы «Лена» в Республике Саха (Якутия) ремонтируют с применением технологии холодного ресайклинга.

Капитальный ремонт участка федеральной трассы «Лена» в Алданском районе (км 813 – км 825) осуществляется при помощи регенерации существующего покрытия методом холодного ресайклинга (вторичное использование асфальтобетона в качестве основания, с добавлением комплексного вяжущего – цемента и битумной эмульсии). При проведении работ на указанном участке федеральной трассы А-360 задействовано более 20 единиц дорожной техники и 70 человек.

Об очевидных плюсах дорожно-строительной инновации рассказал начальник производственно – технического отдела ФКУ Упрдор «Лена» Денис СУМАРОКОВ:

«Регенерация существующего покрытия позволяет повторно использовать слои дорожной одежды в качестве укрепленного основания. Время проведения ремонтных работ значительно сокращается, а несущая способность покрытия, в том числе для проезда крупногабаритного транспорта, значительно увеличивается. Технология холодного ресайклинга признана одной из самых экологичных при восстановлении дорожного покрытия».

В целом в 2019 году подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена» запланирован ремонт асфальтового покрытия общей протяженностью 110 км, из которых 43 км отремонтируют капитально.

Справка:

Автомобильная дорога А-360 «Лена» (Невер-Якутск), общая протяженность которой — 1157 км, проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия). Трасса находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена», в задачи которого входит организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодороги и искусственных сооружений, расположенных на ней.