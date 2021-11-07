«Холодное золото»: абсолютно документальная сказка

Зрелищная, напряженная, увлекательная. В якутскую копилку крепких приключенческих боевиков в категории «Тайга. Золото. Наган» прибыло. Стоит только порадоваться и не переставать удивляться разнообразию тематики и жанров в творчестве якутских кинематографистов. Что ни фильм – то открытие. Не успели отойти от шоковой терапии драмы «Пугала», отсмеяться от житейских коллизий комедии «Ыт», как нас внезапным выстрелом отправляют в таежную глушь Якутии 1943 года.



Режиссер фильма Петр Хики, продюсер Сардана Саввина, сценарист Любовь Борисова при определении жанра настаивают, что это истерн, все-таки. Фильм основан на реальных событиях, но зрителю предложена их художественная интерпретация.



Стоит поблагодарить создателей за вскрытие в свое время засекреченной страницы в истории Якутии военного времени. Незабытые старшим поколением, но почти неведомые поколению нынешнему.



Во время войны, особенно в ее начале, когда Красная армия терпела одно поражение за другим, когда во многих регионах страны царил хаос, а большинство сотрудников правоохранительных органов ушли на фронт, бандитизм откровенно поднял голову. По всей стране начали проявлять себя банды. Они не просто грабили, убивали, но при этом все свои действия подводили под идеологическую окраску «борьбы с неверными и коммунистами». За четыре года войны в Советском Союзе по приблизительным подсчетам исследователей действовало более тысячи банд. Да и то речь идет лишь о тех, которые были ликвидированы или о которых знали правоохранители. В фильме «Холодное золото» отражен типичный пример одной из них – криминальная деятельность так называемой «Банды Павлова» в Томмотском районе Алданского округа Якутской АССР.

Прототипом бандита Саввы Попова (Петр Баснаев) послужил бывший председатель колхоза, член ВКП(Б) и выпускник Якутской военной школы Егор Павлов, который в военное время сколотил банду из охотников-промысловиков, дезертиров и криминальных элементов. Они нападали на таборы оленеводов, крупные складские базы, сберкассы и золотые прииски. На поимку павловцев в ноябре 1943 года вышел сводный отряд старшего лейтенанта госбезопасности Рыбина – 22 бойца из числа местных милиционеров и сотрудников НКВД. Именно Рыбин стал прототипом главного героя фильма – старшего лейтенанта госбезопасности Алексея Карасева (Аскалон Павлов).



Вот таким образом, Павлов стал Поповым, Рыбин – Карасевым. Смею догадываться, что некий Горохов, примкнувший к банде, в фильме стал бывшим белогвардейцем Елисеем Горским (Вячеслав Югов). Остальные персонажи, судя по авторскому сценарию Любови Борисовой – вымышленные, собирательные образы двух противоборствующих сторон. И здесь надо пожать руку автору художественной адаптации – ее выдуманный сценарий с напряженной интригой, сюжетными поворотами и диалогами, абсолютно документален в деталях. Как абсолютно чисто и достоверно воссозданы декорации, одежды и картины быта эпохи военного времени. Рука мастера, художника-постановшика Саргыланы Скрябиной с каждым проектом вызывает восхищение. Живописец экрана, да и только.

Документальность «Холодного золота» вряд ли была достигнута без реквизита и оружейника Сергея Алексеева, без статистов, «знакомых с окопной жизнью, ветеранами локальных конфликтов, и всеми участниками, чьи предки были дюже крепкими ребятами», по мнению актера Вячеслава Шатненко. При таком рекордном количестве перестрелок, боевых схваток и поножовщины, должно быть, техника безопасности на съемочной площадке соблюдалась строго и неукоснительно.

Некоторых экспертов и зрителей, судя по первым отзывам смутило одно обстоятельство: фильм снимался по версии НКВД, позиция фильма была названа щепетильной. Почитание сотрудников НКВД, стоящих за расстрелами тысяч людей, выходит на уровень неоправданной героизации. А образы дезорганизованных, заплутавших в тайге оленеводов, наоборот, демонизируются до уровня врагов народа и агентов японской разведки. Звучат опасения, что после фильма произойдет некое разобщение внутри разных поколений. Дескать, у каждого своя правда и свое видение истории, и экранная версия «Холодного золота» может вызвать ненависть к поступкам наших отцов и дедов. Опасения напрасны. Зрители нынче разборчивы в кино и не настолько притязательны к истории.



Этого не произойдет, по одной простой причине, что фильм «Холодное золото» снят на основе свершившихся фактов, объективно сложившихся, с привлечением консультантов, хроники событий, свидетельств и документов. В исторической правдивости фильм не упрекнешь. Другое дело, как он снят!



И слава богу, что режиссер «Холодного золота» Петр Хики и вся его команда во главе с продюсером Сарданой Саввиной – оказались чрезвычайно молоды для глубинного осмысления этой страшной страницы в истории Якутии. Если бы за этот проект взялся более зрелый режиссе, лет 40-50-ти, то ему бы не хватило дерзости так легко и виртуозно обращаться с историческим материалом. Возрастной режиссер увяз бы в натужном сценарии, пытаясь угодить правде-матке и ревностным историкам, и вряд ли бы мы получили на выходе, такое свежее и яркое кино, похожее на «абсолютную документальную сказку».

Такой жанр определил для всех своих фильмов, игровых и документальных, замечательный российский кинорежиссер Алексей Федорченко. Есть факты – документальность, и есть художественный вымысел, интересная подача и красивая форма – это сказка. А Петр Хики и его команда пошли верным путем, навстречу зрителю. Вскрыли неизвестную страницу истории, изучили, погрузились, поместили ее в рамки увлекательного жанра приключений, боевика, криминальной драмы, сибирского вестерна, истерна — чего хотите.

Полижанровость здесь ликует. И что особенно добавляет фильму плюсов: он снят в духе советского времени, опытно в стиле классического истерна (оператор Иван Семенов). По чуткости камеры и монтажу «Холодное золото» местами напоминает неспешное течение событий, как в «Дерсу Узала», а ближе к финалу – «Неуловимых мстителей». Выходит, Иван Семенов в этом проекте стилизовал работы знаменитого советского кинооператора Федора Добронравова. Если на деле это не так, то, согласитесь, приятное зрительское заблуждение, ностальгическое.



Для продвижения кинопродукта в прокат создатели «Холодного золота» применили удачный рекламный ход – партиями разместили в сетях характер-постеры на своих персонажей. Качественные фотопортреты стали жить своей отдельной жизнью и в чем-то даже превзошли своих экранных героев. Потому что, фотографии имеют обыкновение убеждать: «Это было, было…».

Кстати, об актерах и кастинге. Комплиментов в адрес актерского состава прозвучало достаточно много и вполне заслуженно. Профессионалы играли прекрасно, замечательно, непрофессионалы выложились, как смогли.

В роли старшего лейтенанта госбезопасности Карасева – популярный певец Аскалон Павлов. В кадре и на фото-постере очень похож на Кэри-Хироюки. Мужества и стати в облике не занимать. В роли белогвардейца Елисея Горского – Вячеслав Югов. Очень похож на российского актера Игоря Миркурбанова, редкая колоритная внешность с орлиным профилем и тяжелым взором. Безусловно, такие яркие личности способны всецело покорить кинематографическую братию, но всю зрительскую аудиторию вряд ли. И Аскалон Павлов и Вячеслав Югов хороши в кадре, но оба лишены актерской пластики, соответствующей голосовой эмоциональной окраски. Если бы Елисей Горский заговорил голосом Сергея Чонишвили, чем-то напоминающим голос Николая Олялина, это была бы совсем другая история на экране. Скованность и некоторые наигрыши актеров-любителей особенно заметны на фоне сильной профессиональной игры Петра Баснаева, актеров второго плана — Федота Львова, Якова Шамшина, Вячеслава Шатненко, Нюргуяны Шадриной, Ивана Константинова и даже ярких эпизодников — Василия Слепцова, Дмитрия Хоютанова, Степана Березовского.



Принимаю доводы в защиту Аскалона Павлова и Вячеслава Югова. Зрители любят красивых и мужественных мужчин на экране. И пусть их будет больше. В любом человеке очень много творческих сил, и их выплеск нужен публике. И даже бывает неожиданно интересен!



Как это случилось с дебютом звукорежиссера-композитора Ильи Петухова в роли китайца Ли Гуанмина. Полное перевоплощение в образ до неузнаваемости. Внешне неприметный и тихий в быту человек на экране оказался громким, смешным, запоминающимся. Режиссерам на заметку: парадоксальная внешность у Ильи Петухова плюс талант, способный показать себя и в драме, и в трагедии.



Всей творческой команде фильма «Холодное золото» спасибо за поступок – посвятить часть своей жизни первому в Якутии истерну. Благодаря вам многие зрители вообще впервые услышат об истории банды Павлова, а те, что помоложе, впервые узнают, что такое НКВД, «и с чем его едят». И, если этот фильм сподвигнет их на то, чтобы погуглить на тему «от войны не убежишь», открыть для себя новые страницы истории своего края, это будет просто замечательно.

