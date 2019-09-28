28.09.2019
19:40
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Погода

Холодно и ветер — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске

Ожидаемая с 21 час 28/IX до 21 час 29/IX

Без осадков, ветер северо-западный 2-7, порывы 7-12м/с, температура ночью -2-4, днем +4+6°

Источник: Якутское УГМС.
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