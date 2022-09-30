30.09.2022
08:06
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Погода

Холодная и пасмурная погода ожидается сегодня в пятницу

На северо-западе, севере, северо-востоке, днем местами в центральных, заречных районах небольшой снег, ночью на юге и северо-востоке местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении -7-12°. Днем -1,+4°, местами на севере -1-6°.

В столице республики ожидается слабый снег, ветер западный 3-8 м/с, днем 0 +2°. 

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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