Холода не покидают столицу

Они слышны с весны до поздней осени, но зимой увидеть птицу не просто, стук разносится по лесу, но самого лесного санитара обычно не видно. Зимуют дятлы в дуплах, которые делают себе сами весьма замысловатым способом. Многие дятлы строят дупла каждый год, их можно назвать «заядлыми новоселами».



В большинстве районов небольшой, на юго-западе, юге умеренный снег, на северо-востоке без осадков, в центре местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -37-42°, на северо-востоке -43-48°, в низинах -52-57°, на западе -32-37°, на юго-западе -23-28°, на юге -18-23°, днём -33-38°, на северо-востоке -40-45°, в низинах -47-52°, на западе -23-28°, на юге, юго-западе -13-18°. В Якутске слабый снег, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью -38-40°, днем -36-38°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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