Холерные вибрионы обнаружили в реке Амге в Якутии

Холерный вибрион обнаружили на месте для купания в селе Чапчылган Амгинского района Якутии. Данный факт подтвердил корреспонденту телеканала «Якутия 24» глава Чапчылганского наслега Гаврил Бродников.

«Заболевших нет, как нам только прислали письмо из Роспотребнадзора, мы сразу же издали распоряжение о закрытии пляжа и рекомендации жителям села», — сообщил Гаврил Бродников.

В результате исследований Роспотребнадзора по Амгинскому району, было установлено что пляж села Амга и села Чапчылган не соответствует санитарным правилам и нормам, так как обнаружен холерный вибрион.

Распоряжением глав наслегов, были закрыто место для купания, запрещено использовать поверхностный источник водоснабжения реки Амга для защиты населения, а также рекомендовать кипятить воду для употребления.