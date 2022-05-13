13.05.2022
17:26
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Судебная хроника

Холбосу грозит банкротство?

Судья Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Кононова Т. В. назначила на 16 мая рассмотрение исковых заявлений о банкротстве Союза потребительских обществ «Холбос».

Первым иск в феврале 2020 года подало ООО «Сайдам» из Намского улуса. Затем в октябре того же года поступило заявление АО «Комдрагметалл РС(Я)». А в августе 2021 г. к ним присоединилась Федеральная налоговая служба в лице Управления налоговой службы по Республике Саха (Якутия).

СПО «Холбос» является старейшим предприятием республики, имеет более чем 100-летнюю историю. В последние годы финансовое положение организации сильно пошатнулось, накопились большие долги. «Холбос» и до этого несколько раз пытались банкротить потерявшие терпение кредиторы, но в те разы якутские кооператоры смогли примириться с истцами. Но предприятие продолжали сотрясать скандалы один за другим. В августе 2021 года пайщики отправили в отставку многолетнего председателя Совета Петра Мишкин. На его место был избран опытный менеджер Владимир Иванов.

Сможет ли новое руководство отстоять кооперативную организацию, покажет судебное разбирательство.

Фото: Гаврил Стручков
Источник: Гаврил Стручков

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