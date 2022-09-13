HOLBON! представляет: «BALAGAN»

СКОВАН

GODY.CULT

AUTOGOAL

SOBO

KUTURAR

ФУГА

8FACES

ELEMENTS OF DUST

103

DRRONES

Не успели насладиться теплыми деньками, как лето подходит к концу и задули ветра, которые так и навевают тоску..

От имени всех «подключенных», мы попросили местных шаманов-волшебников собраться в нашем Бала5ане, чтобы зарядить огненной энергией, благословить своими песнопениями и плясками перед началом холодной зимы..

Специально для этого события, мы собрали свежую кровь: скован, autogoal, sobo и наисвежайший материал от запрограммированных выпускать исключительно мясо дррронов, от зубодробительных хардкор джентльменов gody.cult, от вызывателей духов из kuturar, от уносящих души и сознание в транс elements of dust (которые, к слову, покидают долину Туймаада на неопределенный срок).. всю эту авантюру поддержат восставшие из пепла 8faces, рэпкор бойцы Фуга и отцы из 103.

Нам нестрашна непогода, шатер будет полностью закрыт и защищен от ветров и дождя.

Снаружи будет работать фудкорт с большим выбором вкусняшек, внутри шатра будут подаваться холодные и горячие напитки.

Будет организован трансфер на автобусах.

Натягивайте баккы, теплые носки и бегом в балаган!

17 сентября, начало 18:00, сбор гостей 17:00

pop-up bar O2, Урдэл Парк

Стоимость билета: 600₽ (13.09 повышение цен) — https://holbon.ru