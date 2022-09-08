Ход строительства Нюрбинского театра: Определена дата открытия

7 сентября во время рабочей поездки в Нюрбу первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин проверил ход строительства Нюрбинского театра, осуществляющегося в рамках региональной части национального проекта «Культура».

Инвестором проекта является АО «РИК Плюс», генподрядчиком АО «ИФК «РФА-Инвест». Строительство находится на завершающем этапе. Площадь объекта составляет 2900 кв. м., это два этажа, главный зал на 250 мест, а также малый и репетиционный залы, иные помещения.

— Это действительно важное событие не только для Нюрбинского района, но и в целом для республики. Не в каждом регионе сегодня строят новые здания для театров. Уверен, что новый театр станет местом культурного семейного отдыха всего района. Сейчас в здании идут финальные работы по внутренней отделке, монтаж электрооборудования, сцены, благоустройство территории. Предварительно в плане открыть здание театра в День государственности Республики Саха (Якутия) 27 сентября с участием главы нашей республики Айсена Николаева, а также гостей из Министерства культуры России. Соответствующие приглашения уже направлены, — отметил Левочкин.

Сегодня вокруг театра также идут работы по благоустройству. В частности 7 сентября была заложена Театральная аллея. Участие в событии приняли деятели культуры республики, руководство района, общественники, местные жители и коллектив Нюрбинского театра.

Ранее, труппа театра работала в здании старого клуба Амакинской экспедиции 1966 года постройки. Репертуар и программы нового театрального сезона коллектив готовит уже для новой площадки.