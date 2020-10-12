Ход работы следователей на месте пожара проверит прокуратура

Прокуратурой республики организована проверка по факту гибели 12.10.2020 женщины и двух ее малолетних детей, а также причинения вреда здоровью ребенка младенческого возраста во время пожара в частном доме.

В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ход доследственной проверки, проводимой органом следствия по факту пожара, взят прокуратурой республики на контроль.