Ход работы на газовых сетях по Покровскому тракту проверили в Якутске

Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провели выездное совещание на объекте строительства по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей в Якутске.

Руководитель ведомства и генеральный директор предприятия осмотрели ход работ по Покровскому тракту, где работы проводятся в районе СОТ «Птицевод».

Как напомнил министр, благодаря решению руководства республики и главы Якутии Айсена Николаева, первые по городу Якутску на 2022 год на ликвидацию дефицита предусмотрено 211 млн рублей.

«Газификации домовладений в столице республики уделяется особое внимание, вопросы нехватки давления неоднократно обсуждались на заседаниях регионального штаба газификации. Работы ведутся региональным оператором и подрядной организацией, в первую очередь здесь необходимо снятие дефицита, а далее домовладения будут подключаться по программе социальной газификации», – подчеркнул Максим Терещенко.

Алексей Колодезников сообщил, что на объекте задействовано почти два десятка человек, несколько единиц техники. Порядка 500 домовладений только в СОТ «Птицевод» смогут подключиться к природному газу после выполнения этих работ.

Он напомнил, что в республике подписано Положение об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. «По поручению главы республики теперь на приобретение газового оборудования для газификации для малоимущих категорий граждан по линии Минтруда республики предусмотрено до 150 тысяч рублей. Газ – это повышение качества жизни, и в этих целях в республике действуют меры поддержки, которых во многих регионах нет», – напомнил Алексей Колодезников.

