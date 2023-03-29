29.03.2023
12:00
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Якутия

Хочешь увидеть мой мир? Смотри😍😍

Очень красиво снятый ролик про Якутию😍

Якутия – дикий и неповторимый по своей красоте северный край. Это край резких контрастов. Край двух сезонов. Студеная зима очень быстро переходит в жаркое лето и наоборот, а полутона — весна или осень — здесь попросту отсутствуют. Якутия богата своей неповторимой историей, неистощимыми природными ископаемыми, уникальными ландшафтами. Где-то по бескрайней тундре неторопливо бредут тени давно вымерших мамонтов, по берегам могучей Лены стоят величественные Ленские столбы, а по соседству с многовековой мерзлотой раскинулась настоящая пустыня.

Чарующая первозданная природа, национальная кухня, самобытная культура, увлекательные исторические экскурсии способны оставить неизгладимые впечатления от этого сурового, но гостеприимного края – идеального мира для тех, кто очарован романтикой путешествий.

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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