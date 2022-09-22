Хочешь скидку в бассейн — пройди диспансеризацию👍👍👍

В Якутии за прохождение диспансеризации и профосмотров будут установлены скидки в бассейны

В республике будут установлены дополнительные скидки жителям, имеющим Карту жителя Якутии, за прохождение диспансеризации и профосмотров.

«Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу увеличить темпы плановой и углублённой диспансеризации населения и профилактических осмотров. Для исполнения поручения с Алмазэргиэнбанком разработан пилотный проект по предоставлению скидок за прохождение диспансеризации и профосмотров якутянам, имеющим Карту жителя Якутии, при посещении бассейнов «Чолбон» и «Самородок» в размере 10%», – сказала заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Скидки будут предоставляться на следующий месяц после прохождения диспансеризации и профосмотров и будут действовать в течении одного года с момента прохождения диспансеризации.

Проект будет реализовываться совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования и АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Напомним, диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований для выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Она состоит из двух этапов и включает в себя обязательный онкоскрининг, направленный на выявление рака на ранних стадиях.

В 2022 году диспансеризации подлежат застрахованные граждане следующих годов рождения:1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, а также все граждане старше 40 лет. Если вам 40 и более лет, диспансеризацию следует проходить ежегодно.

По результатам диспансеризации врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. При необходимости для уточнения диагноза направляют пациента к врачам-специалистам. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.