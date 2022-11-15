Хладнокровное убийство: Забил коллегу молотком

Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 11 ноября 2022 года двое сотрудников предприятия распивали спиртные напитки в офисе по месту работы, и в ходе застолья между мужчинами возник конфликт.

Один из сотрудников из личной неприязни к коллеге схватил молоток и нанес им три удара по голове потерпевшего, который скончался на месте от полученных травм.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение, судом отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.