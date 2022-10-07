Хитрый обман выплыл наружу

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителей г. Удачного. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, в целях сокрытия прогулов, и избежания привлечения к дисциплинарной ответственности за прогул на рабочем месте без уважительной причины, находясь в г. Мирном, попросил своего знакомого о содействии в приобретении для него заведомо поддельного листка по временной нетрудоспособности.

На данную просьбу второй подсудимый, ответил согласием, выполнил просьбу товарища, отправился в больницу г. Удачный, где, надев маску, представился его именем, прошел медицинский осмотр у врача, сообщил о ложных симптомах.

В результате чего, введенный в заблуждение врач открыл листок нетрудоспособности на первого подсудимого, содержащий ложные сведения о его явке, его осмотре и диагностировании заболевания, который впоследствии был представлен работодателю.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил первого подсудимого к 8 месяцам ограничения свободы, второго – к 6 месяцам ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.