Хитрое ли дело сено косить?

Июль — пора сенокоса, самой важной летней работы в якутском селе. Занятие это — традиционное, и, несмотря на тяжесть, любимое и праздничноожидаемое.

По традиции на сенокос выходят после Петрова дня, по современному календарю — 12 июля. Старинная якутская пословица гласит: » В сенокос день год кормит». Потому косьба — дело не для ленивых. За короткий период нужно заготовить сено, необходимое для содержания скота в долгую-долгую зиму.

На сенокосе занят весь родовой клан, у каждого свои обязанности, и каждому достается своя часть от общего заготовленного. Во время страды дома остаются только маленькие дети и дряхлые старики. Хотя сейчас в селах есть еще крепкие пожилые, у которых работа в руках горит, которым возраст — не предел и не удел. Соцсети тому свидетельство:

Ролик показывает, как легко косит траву женщина глубоко преклонного возраста. А косцу 85 лет! Героиня поста — Евдокия Петровна Пестерева, жительница якутского села Эмиссы. Пример стойкости и жизнелюбия молодым, следящим за жизнью онлайн.

В старину хорошие косцы славились, высокий КПД был показателем лучших человеческих качеств и повышал социальный статус.

Сейчас, с механизацией труда, с появлением косилок, тракторов, разных сельскохозяйственных аппаратов труд косарей намного упростился, ускорился. Говорят, зимнюю заготовку можно заделать за 2-3 дня. Но в большинстве хозяйств сенокос занимает все летнее время. Косить — не хитрое дело, главное — убрать сено. Ручная маломеханизированная работа и великая задача до сих пор. Тут и руки, и голова понадобятся. И, возможно, инженерные способности, реализация которых не имеет предела:

Лайфхаку от местных умельцев диву даешься. В комментариях к посту и восхищение, и сочувствие: нет средств на приобретение дорогостоящего пресса для сена, приходится использовать то, что возможно. Оригинальность мысли дает выжить и жить. Поневоле вспомнишь классика: Умом Россию не понять…