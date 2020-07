Хитрое ли дело сено косить?

View this post on Instagram

Амма Эмиһин олохтооҕо Евдокия Егоровна Пестерева, 85 саастаах Эбээ, от охсор.🌾👵🏻 Чэгиэн — чэбдик, дьоллоох олоҕу баҕарабыт. ❤️ 🙌😊 ⠀ #СахаСирэ #Якутия