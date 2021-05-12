Хит якутских певцов взрывает iTunes

Новый хит «Kyndykan» якутских регги-исполнителя Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола — Kit Jah и рэпера Евгения Артахинова – MOSKILA взрывает iTunes.

«Эта композиция приснилась мне и появилась будто из космоса после того, как я узнал о проекте «Кындыкан» и о девочке, которая совершенно одна выжила далеко в тайге, в вымершем стойбище. Был вдохновлен — не сказать ничего. Эта история пробуждает нашу родовую память. Слова, музыка, народные эвенские напевы сразу сложились в трек «Kyndykan». Сам клип мы снимали в посёлке Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса. Какое-то счастливое провидение нам помогало, все удалось сделать в сжатые сроки», — рассказывает Kit Jah.

Скачать и послушать песню можно по ссылке https://music.apple.com/ru/album/kyndykan-feat-moskila-single/1566604042.

Презентация клипа к песне Kit Jah и MOSKILA состоится 12 мая на закрытом показе.

Творческое объединение «Кындыкан» реализует проект, направленный на сохранение, популяризацию культуры малочисленных народов Севера. Миссией проекта является объединение северных народов под собирательным образом мирового персонажа — Кындыкан, а также внимание к проблемам коренных малочисленных народов.