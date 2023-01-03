Хит новогодних каникул

«Чебурашка» на старте взял 300 млн рублей.

Первый официальный день проката принес семейной сказке «Чебурашка» почти 200 млн рублей, а суммарно главная премьера новогодних каникул освоил уже 339,7 млн рублей. Новый фильм от создателей киносерии «Последний богатырь» быстро приближается к стратегически важной полумиллиардной отметке.

Фильм «Чебурашка» студий Yellow, Black & White и «Централ Партнершип», снятый при поддержке телеканала «Россия 1», от режиссера Дмитрия Дьяченко («Последний богатырь»), в первый официальный день проката заработал 200 млн рублей, а его общие сборы с учетом предварительных продаж и превью-показов составили 339,7 млн рублей. Ожидается, что уже 2 января касса «Чебурашки» перевалит через отметку 500 млн рублей. Столь мощный рывок объясняется огромным зрительским интересом, широкой рекламной кампанией, обеспечившей осведомленность аудитории, а также отсутствием сколь-нибудь значимых конкурентов. Ко всему прочему, Чебурашка для очень многих до сих пор является любимым персонажем из советских и современных мультфильмов.

На сеансы в период с 29 декабря по 4 января уже продано почти 853 тысячи билетов. Суммарно же количество зрителей «Чебурашки» уже превысило миллион. Именно «Чебурашку» аналитики считают главным хитом новогодних каникул и первым претендентом на миллиард рублей в 2023-м. Расписан фильм очень хорошо: его показывают в 1857 кинотеатрах.