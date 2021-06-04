Хищные птицы Якутии — Часть 2

Сегодня в рубрике животного мира Якутии мы продолжим знакомство зрителей с уникальным пернатым миром Земли Олонхо. В обстоятельном рассказе доктора наук Аркадия Петровича Исаева тема хищных птиц коснется птиц, занесенных в Красную книгу. Параллельно его рассказ повествует о повадках, охотничьих предпочтениях, методах охоты хищников на других птиц и млекопитающих. 01:18 – кречет 06:24 – коршун 09:15 — филин 10:39 – воробьиный сычик 11:00 – бородатая неясыть 17:12 – самая быстрая птица 18:20 – как охотится сокол 20:00 – тотемные птицы 23:14 – хищники около Якутска 24:55 – случай с филином 26:36 – символические значения и повадки птиц 27:50 – инстинкты у птиц 29:50 – о поведении кукушки Приятного просмотра!

Источник: Алексей Пудов

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