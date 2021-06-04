04.06.2021
15:40
123
Экология
Хищные птицы Якутии — Часть 2
Сегодня в рубрике животного мира Якутии мы продолжим знакомство зрителей с уникальным пернатым миром Земли Олонхо.
В обстоятельном рассказе доктора наук Аркадия Петровича Исаева тема хищных птиц коснется птиц, занесенных в Красную книгу. Параллельно его рассказ повествует о повадках, охотничьих предпочтениях, методах охоты хищников на других птиц и млекопитающих.
01:18 – кречет
06:24 – коршун
09:15 — филин
10:39 – воробьиный сычик
11:00 – бородатая неясыть
17:12 – самая быстрая птица
18:20 – как охотится сокол
20:00 – тотемные птицы
23:14 – хищники около Якутска
24:55 – случай с филином
26:36 – символические значения и повадки птиц
27:50 – инстинкты у птиц
29:50 – о поведении кукушки
Приятного просмотра!
Источник: Алексей Пудов
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