04.06.2021
15:40
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Экология

Хищные птицы Якутии — Часть 2

Сегодня в рубрике животного мира Якутии мы продолжим знакомство зрителей с уникальным пернатым миром Земли Олонхо.

В обстоятельном рассказе доктора наук Аркадия Петровича Исаева тема хищных птиц коснется птиц, занесенных в Красную книгу. Параллельно его рассказ повествует о повадках, охотничьих предпочтениях, методах охоты хищников на других птиц и млекопитающих.

01:18 – кречет

06:24 – коршун

09:15 — филин

10:39 – воробьиный сычик

11:00 – бородатая неясыть

17:12 – самая быстрая птица

18:20 – как охотится сокол

20:00 – тотемные птицы

23:14 – хищники около Якутска

24:55 – случай с филином

26:36 – символические значения и повадки птиц

27:50 – инстинкты у птиц

29:50 – о поведении кукушки

Приятного просмотра!

Источник: Алексей Пудов
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