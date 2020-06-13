Серийные хищения в Ленском районе

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные с территории его частного дома похитили 45 метров медного кабеля. Сумма ущерба составила 90 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили двоих подозреваемых. Ими оказались 48-летние ранее судимые жители района.

Установлено, что мужчины приметили медный кабель, который лежал во дворе частного дома. Вскоре у них возник умысел совершить кражу кабеля, сдать его и на вырученные деньги купить алкоголь. Злоумышленники проникли во двор и похитили часть кабеля. Когда спиртное закончилось, мужчины снова совершили хищение. В общей сложности они пять раз проникали на чужую территорию и совершали оттуда кражу.

Часть похищенного изъята полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.