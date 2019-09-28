Хирурги республики посвятили третий съезд 80-летию своего учителя

В Якутске вчера состоялся III республиканский съезд хирургов, приуроченный к 80-летию доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института СВФУ, учителя учителей в хирургии Ахмеда Варфоломеева. В рамках съезда прошла научно-практическая конференция “Современные аспекты практической хирургии”.

— Третий съезд хирургов республики, который сегодня проходит, посвящен актуальным вопросам детской хирургии и вкладу профессора Варфоломеева в развитие нашей детской хирурги за последние почти пятьдесят лет, — рассказал президент общества хирургов республики, заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии, онкологии и оториноларингологии, доктор медицинских наук, профессор Михаил Винокуров.

— Ахмед Романович прошел путь от участкового детского врача-хирурга до генерального директора Центра охраны материнства и детства нашей республики, от ассистента кафедры хирургии до профессора, заведующего кафедрой детской хирургии Медицинского института. С его именем связаны внедрение новых современных хирургических методов лечения детей, такие, как операция на открытом сердце, операции при незаращении Боталлова протока, это он внедрил новые лапароскопические, эндоскопические операции, был инициатором внедрения новых лапароскопических методов оперативного вмешательства при таких патологиях, как острый аппендицит, холецистит, острая кишечная непроходимость. Вся жизнь хирурга Ахмеда Романовича Варфоломеева посвящена служению детям.

В зале Национального центра медицины, где проходил съезд, можно было видеть врачей-хирургов со всей республики. Заслушаны около двадцати докладов по детской и взрослой хирургии: “Эндохирургические вмещательства у новорожденных и младенцев в Педиатрическом центре РБ№1-НЦМ: состояние и перспективы”; “Экстренная хирургическая помощь на базе РБ№2-ЦЭМП”; “Оказание экстренной медицинской помощи (санитарная авиция) в Арктической и северной группе районов”; “Трансплантационная служба в РС(Я)”; “Детская хирургия РС(Я)”,“Оперативное лечение детей до года с врожденными пороками сердца” и другие .

Александр Разумовский, профессор, заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный детский хирург Москвы, председатель президиума Российской Ассоциации детских хирургов, в Якутии не первый раз, знает наших детских хирургов не только в лицо, но и дружит со многими из них. В течение пятнадцати лет они контактируют, обмениваются опытом работы, поэтому профессор в курсе всех событий, происходящих в детской хирургии республики.

— Приятно, что съезд приурочен к юбилею вашего выдающегося соотечественника, который руководил и продолжает принимать участие в формировании детской хирургии вашей республики, — сказал Александр Юрьевич. — Ахмед Романович — очень уважаемый человек, у него много учеников и последователей. Сегодня обсуждаются вопросы, актуальные в хирургии: и в детской, и во взрослой. Я выступаю на съезде с докладом «Хирургия поджелудочной железы и желчных путей у детей». Должен сказать, что ваша детская хирургия находится на очень высоком уровне, и это благодаря тем детским хирургам, которые работают в вашей республике, а проводимые вашими хирургами операции соответствуют тем, которые выполняются в Москве.

С интересом ждали участники съезда выступления заведующего кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Сеченовского университета, председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы, профессора Дмитрия Морозова.

— Мне очень приятно принять участие в таком замечательном событии, которое проходит сегодня в честь выдающегося детского хирурга, активного члена нашего хирургического сообщества. — сказал Дмитрий Анатольевич. — Для меня большая честь выступить здесь, и я решил сегодня сделать не специально хирургический доклад по детской хирургии, а выступить по вопросам правового регулирования в современной России, здесь все от подготовки кадров до внедрения новых операций до закона о клинических рекомендациях и протоколах, осложнений, ошибок – все то, что порой не достает врачебному сообществу, особенно нашей молодежи, которую надо готовить к жизни в новых реалиях. Я надеюсь, моей энергии хватит, чтобы донести до людей свои идеи…

Мы поинтересовались у Дмитрия Анатольевича, какие медицинские вопросы будут обсуждены в рамках его приезда.

— После съезда хирургов состоится круглый стол комитета по охране здоровья Государственной думы по вопросам реализации Национального проекта «Здравоохранение» в условиях Севера, где будем ставить вопросы первичной медицинской санитарной помощи через развитие санитарной авиации, транспортировки больных, высокотехнологичной медицинской помощи. Да, Север имеет свои особенности, небольшая плотность населения, огромные расстояния, но каждый гражданин имеет право получить помощь по высшему уровню. Я далек от мысли, что сегодня мы решим все вопросы, но, по крайней мере, должны понять ту дорожную карту, о которой любим говорить, и продолжить работу.

На съезде большой группе врачей-хирургов республики председатель Комиссии Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов и министр здравоохранения республики Елена Борисова вручили ведомственные награды.

Во второй половине дня Дмитрий Морозов ознакомился с работой отдела лучевой диагностики КДЦ Республиканской больницы №1- Национального центра медицины, Регионального сосудистого центра и Травматологический центра первого уровня Республиканской больницы №2 Центра экстренной медицинской помощи, где интересовался вопросами высокотехнологичной медицинской помощи, возможностями телемедицины и санитарной авиации, ознакомился с местом строительства второй очереди Якутского республиканского онкологического диспансера.

