Хирурги подали идеи коллективу онкодиспансера

Создать видеорхив операций для обучения хирургов-онкологов. Это лишь одна из интересных идей, которые прозвучали сегодня во время визита в Якутский Онкодиспансер признанных экспертов в области современной хирургии, ведущих хирургов республики ГОГОЛЕВА Николая Михайловича, доцента, к.м.н., директора Медицинского института СВФУ, и ВИНОКУРОВА Михаила Михайловича, академика Академии наук Республики Саха (Якутия), профессора, д.м.н., заведующего кафедрой факультетской хирургии, урологии, онкологии и оториноларингологии Медицинского института СВФУ, председателя общества хирургов республики.

Они пообщались с врачами хирургами, провели обход эндоскопического отделения, хирургических отделений, операционного блока, отдела молекулярно-биологических исследований.

Онкодиспансер сотрудничает с Медицинским институтом в рамках деятельности базовой кафедры онкологии и является клинической базой. При этом, посещая ЯРОД, директор Медицинского института Николай Гоголев регулярно вносит новаторские идеи, способствующие дальнейшему развитию службы. Вот и сегодня после обхода операционных диспансера, которые оснащены самым современным медицинским оборудованием, он предложил создать видеоархив операций. Постоянно пополняющийся архив можно будет использовать для обучения и совершенствования мастерства врачей-хирургов, ординаторов нашего региона. Николай Михайлович также заметил, что все озвученные ранее коллективом диспансера планы, уже внедрены в практическую медицинскую деятельность учреждения, что существенно улучшило оказание медицинской помощи онкологическим больным.

Высокую подготовку хирургов ЯРОД отметил и Михаил Михайлович Винокуров.