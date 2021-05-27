27.05.2021
10:30
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Красота & Здоровье

Хирурги подали идеи коллективу онкодиспансера

Создать видеорхив операций для обучения хирургов-онкологов. Это лишь одна из интересных идей, которые прозвучали сегодня во время визита в Якутский Онкодиспансер признанных  экспертов в области современной хирургии,  ведущих хирургов республики ГОГОЛЕВА Николая Михайловича, доцента, к.м.н., директора Медицинского института СВФУ,   и ВИНОКУРОВА Михаила Михайловича, академика Академии наук Республики Саха (Якутия), профессора, д.м.н.,  заведующего кафедрой факультетской хирургии, урологии, онкологии и оториноларингологии Медицинского института СВФУ, председателя общества хирургов республики.

Они пообщались с врачами хирургами, провели обход эндоскопического отделения, хирургических отделений, операционного блока, отдела молекулярно-биологических исследований.

Онкодиспансер сотрудничает с Медицинским институтом  в рамках деятельности базовой кафедры онкологии и является клинической базой. При этом, посещая ЯРОД, директор Медицинского института Николай Гоголев регулярно вносит  новаторские идеи, способствующие дальнейшему развитию службы. Вот и сегодня после обхода операционных диспансера, которые оснащены самым современным медицинским оборудованием, он  предложил создать видеоархив операций. Постоянно пополняющийся архив можно будет использовать для обучения и совершенствования мастерства врачей-хирургов, ординаторов нашего региона. Николай Михайлович также заметил, что все озвученные ранее коллективом диспансера планы, уже внедрены в практическую медицинскую деятельность учреждения, что существенно улучшило оказание медицинской помощи онкологическим больным.

Высокую подготовку хирургов ЯРОД отметил и Михаил Михайлович Винокуров.

«Обход вашего учреждения оставил очень хорошие впечатления. По моему мнению, ваши хирурги работают уже на мировом уровне. Считаю, что врачам надо набирать материал и защищать научные диссертации, для этого у вас есть все — и материальная база, и подготовленные кадры», — сказал он.

Фото: Пресс-служба ЯРОД.
Источник: Пресс-служба ЯРОД.
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