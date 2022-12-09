Хирурги мирового уровня провели онкологические операции в Якутске

Ведущие специалисты Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова провели хирургическое лечение онкологических больных в Якутске. Одну из сложнейших операций провел мировой лидер в абдоминальной хирургии, директор центра, главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Показательные операции прошли с участием медицинского персонала Якутского республиканского онкологического диспансера, сообщает ЯСИА.

Хирург с мировым именем Игорь Хатьков принял пациента, которому пришлось сделать гемиколэктомию — удаление правой ободочной кишки. Работали специалисты с применением высокотехнологичного оборудования, его бригада врачей привезла из Москвы. Видеоэндоскопическое оборудование экспертного класса будет представлено в новом республиканском онкологическом центре Якутии. Поэтому для местных медиков возможность поработать под руководством выдающегося хирурга — большой профессиональный опыт.

«Проведено три вида операций. Операции очень сложные. Случаи со сложной анатомией и сосудистой архитектоникой подобраны специально под специалистов. В первую очередь приезд хирургов дает нашим специалистам большой опыт. Мы смотрим за каждым движением, запоминаем, отмечаем для себя что-то новое. Берем в работу все комментарии», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Якутского республиканского онкологического диспансера Владимир Лезнев.

Операцию по удалению верхней доли легкого со злокачественной опухолью провели 72-летнему пациенту под руководством заведующего отделом торакоабдоминальной хирургии центра имени А. С. Логинова Арифа Аллахвердиева. Хирургическое вмешательство удалось выполнить с минимальными разрезами.

«В легочной хирургии стандартными трендами являются малоинвазивные оперативные вмешательства. Операции проходят без больших разрезов. Это позволяет пациенту реабилитироваться и вернуться к нормальному образу жизни достаточно быстро. Удалили окружающую клетчатку с лимфатическими узлами, где могут образовываться метастазы рака легкого. Проделали операцию через три-четыре небольших кожных разреза от пяти миллиметров до одного сантиметра с помощью специального инструментария. Современная аппаратура позволяет добиться практически идеальной визуализации, многократного увеличения, четкости изображения. Все инструменты в республиканском диспансере позволяют выполнять оперативные вмешательства с минимальной кровопотерей», — поделился хирург.

Еще один специалист — заведующий отделением оперативной эндоскопии центра имени А. С. Логинова Кирилл Шишкин провел малые внутриполостные инвазивные эндоскопические вмешательства — удаление мелких опухолей желудка и прямой кишки. Завтра в Якутске ведущие специалисты в области онкологии выступят с докладами по самым актуальным методам хирургического лечения на научно-практической конференции.