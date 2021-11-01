Хирург – Саарыну: Операция будет сложной…

Звезда якутской эстрады Александр ДЬЯЧКОВСКИЙ – СААРЫН сообщил в своем инстаграме, что встретился в Москве с опытным челюстно-лицевым хирургом. Ознакомившись с его ситуацией, врач прямо сказал, что операция будет сложной, продлится около 5 часов. Врач посоветовал приехать в конце февраля, так как травма должна как следует зажить.

Саррын от своего имени и от имени своей матери, других родственников поблагодарил всех добрых людей, которые поддержали его в трудной ситуации. Пожелал, чтоб добро вернулось в стократ приумноженным.

Саарын признался, что настроение его поднялось. Теперь остается ждать, когда наступит срок операции.

Напомним, что у Саарына была застарелая травма. И в этом году во время Дней Якутии в Татарстане его избил артист театра и кино Дмитрий ТАТАРИНОВ. Теперь Саарын вынужден ходить в черных очках, скрывая травмированное лицо. Друзья организовали благотворительный концерт в Доме дружбы им. Кулаковского для проведения пластической операции. Ведь для артиста лицо – рабочий инструмент.

Саарын сомневался, где сделать операцию – в Москве или в Южной Корее. Как видим, он проконсультировался с московским хирургом и теперь будет ждать конца февраля.