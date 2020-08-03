Хирург Гаврил Осипов – о первой встрече с COVID-19

О ковиде я говорила с разными специалистами: терапевтами, пульмонологами, инфекционистами, анестезилогами. С хирургом – впервые. Сегодня мой визави врач-хирург Гаврил Осипов.

— Как Вы впервые столкнулись с ковид, Гаврил Семенович? Экстренная операция?

— Да, это был больной с острым аппендицитом, нужно было срочно оперировать. Но симптомов ковид у него не было, ни одышки, ничего другого. Лежал он в обсерваторе и до, и после операции.

— Вы шли на операцию, зная, что у больного ковид?

— Да, как врач я не имею права отказать человеку в помощи. Кто поможет больному, если не мы?

— Но Вы оперировали в защитном костюме? Трудно представить себе, как в нем можно оперировать. «Недышащий» комбинезон, респиратор, очки, два слоя перчаток…

— Да, пришлось работать в СИЗе. Правда, двойные перчатки несколько ухудшают тактильную чувствительность. Хирургу же важно чувствовать ткани и органы, а тут …

— Это была первая встреча с ковид. А потом были случаи?

— Да, в роддом иногда вызывают на сложные оперативные роды, когда необходима помощь хирурга. Кстати, я заметил, что среди беременных много больных с ковид.

— Что Вы лично думаете о ковид-19?

— Это новое заболевание с совершенно иным механизмом развития и распространения, трудно поддающееся лечению. Вирус, внедряясь в организм, начинает размножаться и перепрограммирует твои же иммунные клетки против тебя. Иммунная система начинает бесконтрольно вырабатывать «клетки-солдаты» в тысячу раз больше, чем это необходимо. В организме человека начинается «война» против иммунных клеток и клеток легких, так называемый цитокиновый шторм. После этого иммунитет истощается и на борьбу со вторичной инфекцией сил уже не хватает. Это мое представление о ковид. Еще я заметил, что вирус сильно влияет на вязкость крови и повышает тромбообразование. Из ковидного отделения ЯРКБ уже нескольких больных переводили в РБ№2 с острым тромбозом артерий и вен конечностей.

— Как ведут себя на операционном столе больные с ковид?

— Я видел страх смерти в глазах больных, когда не хватает воздуха.

— Как успокаиваете?

— Врач должен понимать пациента. Конечно, мы подбадриваем пациента, говорим, что все обойдется, что он поправится. И действительно, у некоторых больных с ковид тяжелый период длится два-три дня. Когда видишь, что человек, который буквально три дня назад не мог двигаться, дышал при помощи кислорода, идет на поправку, начинает ходить, душа радуется. Но бывает, что лежат месяцами. Это непредсказуемый вирус

— А Вы сами испытываете страх, оперируя больного с ковид?

— Нет, хотя опасения всегда есть. Но я боюсь за здоровье родных и близких, за друзей и коллег.

— Спасибо, Гаврил Семенович! Удачи Вам!