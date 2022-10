Хэллоуин -история, традиции и обычаи праздника

Хеллоуин — праздник вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти — который еще совсем недавно широко праздновался лишь в США, теперь приобретает все большую популярность в Европе и постепенно охватывает страны бывшего СССР. Что мы знаем об этом празднике, откуда он берет свое начало?

Уже тысячи лет в октябре разные народы отмечают различные праздники и фестивали. Хэллоуин — один из древнейших праздников в мире. Его история насчитывает тысячелетия, начиная от кельтского фестиваля Самхэйн, римского Дня Помоны (богини растений) и христианского «Дня всех святых». В нем странным образом сочетаются кельтская традиция чествования злых духов и христианская — поклонения всем святым.

Сегодня от древнего языческого праздника остались забавные увлекательные традиции. В ночь на 1 ноября принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. За этими развлечениями забывается древний смысл Хэллоуина — праздника интригующего, загадочного и мифически значимого.

По всей Европе эта ночь отмечала переход к зиме. Считалось, что в это время души умерших посещают свои прежние дома, чтобы погреться у огня. Они бродят кругом, собирая пожертвования пищи и питья у остальных членов семьи. Души умерших могли принимать разные обличья — злые вселялись в животных. Вместе с ними являются и другие темные силы: демоны, домовые, ведьмы. Вся нечистая сила спускается на землю. Чтобы не стать добычей мертвой тени, люди гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее — в звериные шкуры и головы, надеясь распугать злых духов.

В эту ночь все барьеры между нашим и «иным» мирами устранялись, и открывались ворота между ними. Так что Хэллоуин — это еще и попытка понять связь между нашим и потусторонним мирами. Ночь Хеллоуина — это переход, ворота из одного мира в другой. Ворота в зиму, в холодный мир, где все живое умирает, но одновременно готовится к возрождению, освобождаясь от всего лишнего, как деревья от листвы.

В ночь с 31 октября на 1 ноября друиды собирались в дубовых рощах на вершинах холмов, зажигали костры и приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить их. Считалось, что если утром разжечь очаг от угля тех костров, то он будет согревать дом в течение долгой зимы и защитит от нечистой силы.

Это было еще и время предсказаний. Легенда гласит, что в эту ночь Самхэйн открывает ворота в прошлое и будущее. Это время, когда человек может осознать свое место в вечности. То, что говорили друиды, было важным жизненным руководством на всю долгую зиму. В ночь на 1 ноября обычно гадали. Конечно, особенно гаданием увлекались девушки. Они пытались увидеть своего будущего мужа, сев перед зеркалом в полночь с яблоком в руке. Самым плохим предзнаменованием считался упавший подсвечник.

В начале н. э. римляне заняли большинство кельтских земель. За 400 лет, которые они провели на территориях кельтов, смешалось не только население, но и традиции: с Самхэйном слились два римских праздника — Фералия (нечто вроде дня поминовения усопших) и праздник в честь богини фруктов и деревьев Помоны. Ее символом было яблоко, и отсюда пошла хэллоуинская традиция устраивать игры с яблоками.

Около 8 века христианство стало господствующей религией там, где раньше совершали ритуалы друиды. Христианская церковь сделала 1 ноября «Днем всех святых». Это праздник тех святых, у которых нет своего особого дня. В этот день полагалось прославлять святых и мучеников. В народе «День всех святых» — All Saints’ Day — называли Allhallowmas (the mass of all Hallows), а ночь перед этим днем получила название All Hallows Eve — «Канун Дня всех святых». Вот отсюда и пошло название праздника — Halloween.

С тех пор в праздновании Хэллоуина языческая мистика уживается с христианской. В 1000 году церковь объявила 2 ноября «Днем всех душ». В этот день положено было поминать не святых, а простых мертвых. Поминки устраивали по подобию фестиваля Самхейна — с большими кострами, шествиями и переодеваниями в костюмы ангелов и дьяволов.

19 веке иммигранты из Ирландии «завезли» Хэллоуин в Америку, где впоследствии и сложилось то, что мы сегодня называем Хэллоуином. Хотя ирландцы сохранили элементы верований кельтов и друидов, но в США обычаи разных европейских народов смешались с индейскими верованиями, и появилась собственно американская версия праздника. Во время первых Хэллоуинов устраивались представления, гадания и танцы, отмечали сбор урожая, рассказывали жуткие истории о мертвецах и привидениях.

В конце XIX века Хэллоуин попытались превратить его в общественный праздник, и многие суеверные черты Хэллоуина растворились в истории. Праздник стал мероприятием с шествиями, городскими конкурсами и концертами, хотя буйную молодежь с ее актами хэллоуинского вандализма удалось усмирить не сразу. С хулиганами покончили только к 50-м годам, отдав праздник детям и возродив колядования. С тех пор и ходят по домам ряженые. И самый любимый осенний праздник американцев стал исключительно народным. Тем не менее, связь между древним язычеством и современными традициями и костюмами Хэллоуина легко последить. Ведь и сегодня Хэллоуин — не просто ночь, когда дети, переодевшись в разные костюмы, собирают сладости.

Древние мифы получили свое продолжение в поп-культуре, в символике и современных традициях. В ночь на Хэллоуин люди посещают соседние дома, что символизирует мертвых в поисках еды. Маски бесов и гоблинов представляют злых духов. Те, кто раздает сладости, представляют людей, которые пытаются умилостивить духов зла.

Неотъемлемый символ Хэллоуина — тыквенная голова. Из тыквы удаляется внутренность, вырезается лицо и внутрь вставляется свеча. Тыква символизирует одновременно окончание сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его. Так концентрируются древние поверья в одном предмете.

На самом деле происхождение традиционной хэллоуинской тыквы со свечой внутри довольно спорно. Хотя ее можно связать с римским праздником урожая, блуждающие огоньки и тыквы со свечей внутри, по одной из легенд, представляют блуждающие души, которые застряли между небом и адом. Другие считают, что друиды ставили такие тыквы для отпугивания от дома злых духов.

По старому календарю друидов новый год в Англии наступает 1 ноября, и накануне, 31 октября, нужно прогнать всех злых духов, которые в эту ночь выходят на белый свет. Для этого и готовится специальный фонарик. Обычно его делают из тыквы, но можно сделать и из репы или большой дыни.

Есть и еще одна легенда, согласно которой истинным источником происхождения данной традиции является пьяница по имени Джек, заключивший сделку с дьяволом